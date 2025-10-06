USA laulja ja laulukirjutaja Tori Amos esineb kevadel Tallinnas

Klassikalise muusika haridusega metsosopran Amos on üle 35 aasta kestnud muusikukarjääri jooksul avaldanud 18 sooloalbumit, millest viimane, "The Music of Tori and the Muses" ilmus selle aasta veebruarikuus ning on saatjaks laulja lasteraamatule "Tori and the Muses".

Kaheksa Grammy nominatsiooni pälvinud Amos murdis läbi juba oma esimese albumiga, 1992. aasta "Little Earthquakes", ning kolmas album "Boys for Pele" (1996) maandus ilmumise järel nii USA kui Ühendkuningriigi albumiedetabelites juba teisele kohale.

Tallinnas tulevad esitamisele nii hitid, albumilood kui ka uuem materjal.