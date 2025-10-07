Kultuurikatlas toimunud häkatonil pandi Eesti muinaslood videomängudesse

Eesti folkloori teemaliste videomängude häkatonil kohtusid mänguarendajad, folkloristid, loomeinimesed ja kultuurihuvilised, et tuua Eesti pärimuslood ja rahvajutud tänapäeva videomängude maailma. Kolme päeva jooksul valmis kokku 15 mängu prototüüpi, milles kohtas nii kratti, vanapaganat, Kalevipoega kui vetehaldjaid.

Nädalavahetusel Kultuurikatlas toimunud mängude arendamise häkatonil ehk Game Jamil loodi mänge, kus inspiratsiooniallikaks olid kodukäijaid, vetehaldjaid ja viinakurat ise. Mängulooja Ott Madis Ozoliti sõnul on Eesti muinasjuttudes ja folklooris väga rikkalik taust, kust annab palju ka videomängudeks ammutada.

"Mulle meeldiks väga näha Eesti folkloori rohkem ülemaailmses mängutööstuses. Ma loodan, et meie folkloori Game Jam oli üks väike samm selles suunas – et saaks julgust ja tahet meie lugusid maailmale jutustada, sest mängutööstuses on see spetsiifiline probleem, et on teemasid korratakse väga palju – Kreeka mütoloogia, Skandinaavia mütoloogia, maiad, asteegid, Egiptus. Aga kus on Eesti ja Soome-Ugri rahvad? Me oleme jõudnud kohta, kus mängijad on väsinud samadest juttudest. Meil on inimestele tohutult uusi kogemusi juurde anda," lausus Ozolit.

Häkatoni võitis mäng "The Letter" ehk "Kiri", kus peategelane on kirju kohale toimetav Kratt. Kolmanda koha pälvis võitlusmäng "Ülemiste Showdown".

"Põhimõtteliselt võtsime Ülemiste Vanakese ja Põhja Konna ning panime nad Toompea otsas võitlema," tutvustas programmeerija Jako Keskküla.

"Seal peab kindlasti olema mingi natuke sõltuvust tekitav faktor.

Visuaalselt on see sellise retroesteetikaga mäng. See on ka kahe mängijaga, sõpradega väga hea ajaveetmise mäng," lisas mängulooja Gregor Ojaveer.

Mängude arendamise nädalavahetust korraldas Tallinna ettevõtlusinkubaator ning sellest võttis osa pea 80 inimest.

"Häkatoni eesmärk on esmased mänguideed ellu viia. Tegemist on hästi kiire sprindiga. Meie eesmärk on tuua kokku erinevaid osapooli selleks, et mänge katsetada, arendada, luua uusi kontakte – et meil saaks ka Eestis tekkida rohkem arenenud mänguettevõtteid, stuudioid, kes siis pikas plaanis oleksid ka meie majandusele oluliseks ekspordiartikliks," lausus Tallinna ettevõtlusinkubaatori programmijuht Nele Plutus.

Videomängude valdkond on osa loomemajandusest ja seda toetab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.

"Viimase uuringu andmetel on umbes 80 ettevõtet, nad ei pruugi olla ise mängude arendajad, ja kuskil 1000 inimest, kes on selles valdkonnas hõivatud," sõnas Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA loomemajanduse juht Kadi Haljand.