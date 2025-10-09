X!

Tartus näeb eesti luuleraamatute ajalugu tutvustavat näitust

Kirjandus
Foto: Kuvatõmmis / ERR
Kirjandus

13. oktoobrini näeb Tartu linnaraamatukogu peamajas eesti luuleraamatutele pühendatud näitust "57 708 päeva märgilist eesti luulet", mille on koostanud noored kirjandusteadlased.

Näitusele on valitud eesti luulekogud, mis koostajatele endile enim korda on läinud. Kuid samas on proovitud tuua kokku kõik eesti luulemaastiku olulisemad kogud ning arvesse on võetud ka luulekogude kujundust.

"Raamatuaasta käigus on tutvustatud justkui sellist raamatu ajalugu, aga kuna luuleajalugu ise on juba nii rikkalik, siis meie arust vääris see täiesti eraldi näitust. Ja kuna ka kunst, mis on siin kaantel, on täiesti vapustav, siis kõige parem variant tundus, et me näitame neid mõlemaid justkui käsikäes," tutvustas näituse koostaja Rahel Ariel Kaur.

Alguses oli mõttes tuua näitusele sada luulekogu, kuid hiljem otsustati piirduda siiski kolmekümnega. Seetõttu jäi ka üht-teist välja.

"Tegime sellised kokkulepped, et kuna meil on nii Siuru kataloog kui ka Arbujad, siis ei hakka kõiki neid näiteks eraldi välja tooma. Üks selline tugev nimi, millest me rääkisime veel palju ja raske südamega jäi välja, on Henrik Visnapuu," sõnas Kaur.

Näiteks kirjandusteadlane Kerstin Vestel jõudis keskkooli ajal luuleni just tänu Doris Kareva loomingule. Kareva luulet leiab ka näituselt.

"Ma arvan, et gümnaasiumi õpilasena suutsid need luuletused mind kuidagi kõnetada ja tekitada luule vastu sügavama huvi, mis on tänase päevani kestnud," rääkis Vestel.

"Ma arvan, et profiili poolest oleme me ka kolm erinevat kirjandushuvilist. Rahel just keskendus sellisele varasemale luulele, Katrinka nüüdisluulele ja mina võtsin kõik, mis sinna vahepeale jäi," märkis ta.

Näitus liigub Tartust edasi Elva raamatukokku ja hiljem üle Eesti erinevatesse raamatukogudesse.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

PÄRNU FILMIFESTIVALI PUBLIKUHÄÄLETUS

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:15

Nikolai Triiki kehastav Mähar: ta ei maalinud mitte inimest, vaid inimese olemust

19:05

Tartus näeb eesti luuleraamatute ajalugu tutvustavat näitust

19:04

Fotografiska uus näitus heidab pilgu sünnitusele ja sellega seotud lugudele

19:01

Tõlkija Siiri Kolka: Krasznahorkai loomingut iseloomustab sisu ja vormi ühtsus

17:26

Hooaja esimese "Plekktrummi" külaline on Riina Roose

15:04

Kaer: Krasznahorkai apokalüptilisus leiab tänases maailmas palju vastukaja

14:04

Nobeli kirjanduspreemia pälvis László Krasznahorkai Uuendatud

12:49

Euroopa filmiakadeemia elutööpreemia pälvib näitleja Liv Ullmann

11:26

Kaido Kirikmäe avaldas albumi "Tuli tuha all"

11:07

Pildid: Viljandi kitarrifestival algas TamTami kontserdi ja avajämmiga

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.10

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

14:04

Nobeli kirjanduspreemia pälvis László Krasznahorkai Uuendatud

08.10

Sinefiil | Rain Rannu on "Uue rahaga" kasvanud arvestatavaks iseseisvaks filmitegijaks

08.10

Kultuuri kodu | Ain Angeri ees on suurte ooperimajade uksed avali

15:04

Kaer: Krasznahorkai apokalüptilisus leiab tänases maailmas palju vastukaja

08.10

Vaata uuesti: arhitektide liidu ruumiteemaline debatt

08.10

Puuluup USA-s: paar inimest on endale juba hiiu kandle tellinud

09:58

Maria Faust pälvis Saksamaa plaadikriitikute maineka aastapreemia

07.10

Galerii: kinodesse jõudis Rain Rannu mängufilm "Uus raha"

08.10

PÖFF kuulutas välja tänavuse debüütfilmide võistlusprogrammi

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo