X!

Animakomöödia "Mutatsioon" tõi koju ühe Baltic Pitching Forumi peavõitudest

Film
"Mutatsiooni" režissöör Liisi Grünberg ja produtsent Aurelia Aasa Autor/allikas: Stukas Studio
Film

Möödunud nädalavahetusel lõppes Leedus 13. korda toimunud Baltic Pitching Forum. Režissöör Liisi Grünbergi ja produtsent Aurelia Aasa "Mutatsioon" võitis ühe pitching'u peaauhindadest, millega kaasneb kutse osaleda Itaalias toimuval Shorto filmituru üritusel "You Only Pitch Twice".

Rahvusvaheline žürii tõstis esile projekti omanäolist autorikäekirja ning režissööri ja produtsendi omavahelist koostööd, rõhutades "Mutatsiooni" veidrat, ent samas universaalset teemat. Novembris toimuv "You Only Pitch Twice" koondab endas aasta silmapaistvamaid lühifilmi projekte, mis on erinevatelt Euroopa pitching-üritustelt Itaaliasse kokku kutsutud.

"Baltic Pitching Forum on Baltikumi juhtiv lühiformaadile suunatud industry-üritus ning tänavune tase oli väga kõrge. Valin kõiki oma projekte veidra huumori ja rahvusvahelise potentsiaali järgi ja mul on super hea meel, et "Mutatsioon" suutis mitmekesises konkurentsis silma jääda," kommenteeris produtsent Aurelia Aasa.

Hetkel arenduses olev "Mutatsioon" on Grünbergi ja Aasa teine koostöö pärast Sundance'i ja Clermont-Ferrandi põhivõistlusprogrammidesse jõudnud animafilmi "Miisufy". Sarnaselt eelmisele filmile on "Mutatsiooni" keskmes inimese ja looma konflikt – sel korral on fookuses mees, kes muutub mutiks. 

Toimetaja: Karmen Rebane

