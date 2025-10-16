"Plekktrummi" külaline on Paavo Järvi

Arvo Pärdi 90. sünnipäeva auks algab Eesti Festivaliorkestri turnee, mis tipneb esinemisega maailmakuulsas Carnegie Hallis New Yorgis. Milline võiks olla sõnum, mida muusikaga praeguses maailmas edasi anda? "Plekktrummi" külaline on Eesti Festivaliorkestri asutaja ja kunstiline juht, dirigent Paavo Järvi.

"Plekktrumm" on ETV eetris esmaspäeval, 20. oktoobril kell 22. Saadet juhib Joonas Hellerma.