Galerii: Mari Prekupi isikunäituse keskmes on pühapuude pärimus

Foto: Priit Mürk/ERR
Tallinnas, GÜ galeriis avati Mari Prekupi isikunäitus "Läte | Puine", mille keskmes on pühapuudega seotud pärimused, kombestik ja nende tõlgendused.

Näitus sai alguse kümme aastat tagasi, kui Mari Prekup sattus magistritööd tehes kuulma lugu maha võetud Hagudi pühast tammest, kes mahasaagijatele karmilt kätte maksis.

"Ma olen avastanud sellise rikka varaaugu, kust tuleb erinevaid legende, lugusid ja ajaloo kihistusi välja. Siis hakkad leidma ka seda, kuidas mingil kohal ja asjal võib olla mitu vastuolulist lugu ja vastuolulised seosed," rääkis kunstnik.

Piltidel on kokku saanud põnevad lood nii Eestimaalt kui ka meie lähinaabrite juurest ja kaugemaltki.

"See on ka mittereligioossetele inimestele avastamist pakkuv, tegu on ju erinevate tajuvisiide ja rituaalidega, kombestikega, mis on tihtipeale põhjendatud. Näiteks soome karujahiga seotud rituaalid on tohutult rikkalikud," märkis Prekup.

Värvikad pärimused on kunstnik valanud peamiselt mustvalgesse vormi. "Peamiselt on siin linoollõige väikese siiditrüki vurtsuga ja mulle meeldib kangesti linooli just kangale trükkida. Graafika ei pruugi tingimata olla seinas, see võib olla ka ruumiline, seda saab tõmmata karkassidele, ja olen trükkinud ka rõivastele ja nii edasi," selgitas ta.

Näitus "Läte | Puine" on ARS-i kunstilinnaku GÜ galeriis avatud 8. novembrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

