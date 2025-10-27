X!

Ukraina klarnetist Julian Milkis ja pianist Johan Randvere alustavad Eestis kontserttuuri

Muusika
Julian Milkis
Julian Milkis Autor/allikas: Erakogu
Muusika

Ukraina klarnetist Julian Milkis ja pinaist Johan Randvere annavad sel nädalal Eestis kolm kontserti: Saaremaal Thule kojas, Muba suures saalis ning Arvo Pärdi keskuses.

Kontserttuuril kõlavad Arvo Pärdi ja Giya Kancheli lühivormid. "See on muusika, mis räägib inimestest, emotsioonidest ja hetkest," ütles Julian Milkis."Oleme Johaniga loonud kava, mis on korraga intiimne ja särav. Eestiga seob mind päris mitu asja. Mul on siin eluaegne sõber, lapsena käisin siin tihti ja viimasest kontserdist Eestis on möödunud üle kahekümne aasta."

"See, et Julian meile esineb on erakordne. Oleme seda ligi kümme aastat planeerinud ja lõpuks saime kuupäevad klappima. Vedas, sest just paar päeva tagasi tuli Julianile pakkumine New Yorgi Carnegie Halli, aga õnneks enne õnnestub veel Eestis esineda", ütles Johan.

Kontserdid toimuvad 28. oktoobril Saaremaal Thule Kojas, 30 oktoobril Muba suures saalis ja 1. novembril Arvo Pärdi keskuses. Saaremaal tuleb näitamisele ka Giya Kanchelist rääkiv lühifilm "I used to hate clarinet".

Toimetaja: Kaspar Viilup

