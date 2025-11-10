Galerii: Tallinna Kammerorkestri uue kontserdisarja avas USA-s tegutsev Silver Ainomäe

Silver Ainomäe on esinenud enam kui 30 riigis ning mänginud koos selliste muusikute ja dirigentidega nagu Yo-Yo Ma, Itzhak Perlman, Emanuel Ax, Claudio Abbado ja Riccardo Muti. Ta on olnud Colorado sümfooniaorkestri tšellorühma kontsertmeister ning alates 2016. aastast töötab ta Minnesota orkestri tšellorühma abikontsertmeistrina. Eestis esines Silver ainomäe viimati üle kümne aasta tagasi.

Ainomäe ja Tallinna Kammerorkester esitasid kontserdil Arvo Pärdi teose "Fratres" tšellole ja keelpilliorkestrile, Radioheadi kitarristi Jonny Greenwoodi orkestrisüidi "There Will Be Blood" samanimelisest Hollywoodi filmist, Bryce Dessneri "Lachrimae" ning Aulis Sallineni "Nocturnal Dances of Don Juan Quixote", mis jutustab loo kahe erineva kangelase Don Juani ja Don Quixote võitlustest.

"Tšello on ideaalne instrument Don Quijoteks kehastumisel. Väljakutseks on sarnaselt Richard Straussi versioonile karakteri äärmuslike ja äkiliselt vahelduvate tunnete interpreteerimine ja realiseerimine. Peame otsustama, kui kaugele minna Don Quijote pöörasuse kujutamisega, ja samas – millise tundega näidata tema unistavat, ideaalide poole püüdlevat poolt," ütles Ainomäe.

""Fratres" on minu jaoks väga meditatiivne teos. Esimest korda kuulsin seda tšelloansambli esituses, võib-olla 1994. aastal. "Fratres" on geniaalne oma katkematus voos – see haarab kuulaja tähelepanu juba esimesest helist ja hoiab enda lummuses kuni lõpuni. Tunne on, nagu oleks hing hetkeks kehast lahkunud, ja raske on tajuda aja möödumist. Mulle meeldib see mentaalne fookus, mis moodustub seda lugu esitades ja kuulates," rääkis tšellist.

Kontsert avas uue sarja "Kohtumispaik. Mustpeade maja", kus Tallinna Kammerorkester kohtub oma pikaaegsete sõpradega muusikas. 15. novembril soleerib sarjas rahvusvaheliselt pianist Kalle Randalu ja kontserti juhatab Tallinna Kammerorkestri kunagine peadirigent Juha Kangas.