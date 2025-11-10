Teatrinõunik: avaldatud erateatrite tegevustoetus oli esmane ettepanek

Kultuuriministeeriumi juures tegutsev era- ja munitsipaalteatrite rahastamise hindamiskomisjon tegi ettepaneku jätta viis erateatrit järgmisel aastal riigi tegevustoetusest ilma. Kokku laekus 14 rahastustaotlust.

Laupäeval kirjutas Eesti Päevaleht, et toetusest jäävad ilma Temufi, Nuutrum, Improteater, Theatrum ja eelmisel hooajal Von Krahli teatriga koostööd alustanud Elektron.art.

Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Marie Anett Heinsalu ütles "Aktuaalsele Kaamerale", et teatritel oli võimalik esitada oma vastuargumendid, need vaadatakse läbi ja seejärel langetatakse lõplik otsus.

"Eesti päevalehes avaldatud numbrid on esmane toetusettepanek. Praegu on ärakuulamise protsess, kus kõikidel taotlejatel on võimalik komisjoni hinnangule vastuväiteid esitada, komisjon ja ministeerium vaatavad vastuväited üle, kui on vajalik, kutsume uuesti komisjoni kokku ja hindame uuesti. Kui ei ole vajalik, siis need võivad jääda ka lõplikeks toetuste summadeks," rääkis Heinsalu.

Elektron.arti kunstilise juhi Hendrik Kaljujärve sõnul on protsessi samuti poole peal.

"Me oleme saanud komisjoni esialgse protokolli, kus nad on hinnanud meie tegevust. See tagasiside on mitmekülgne, seal puudutatakse erinevaid teemasid. See, et oleme teinud Von Krahliga koostööd, on pigem leidnud positiivset kajastust komisjoni poolt," märkis Kaljujärv.

"Tõsi ta on, need on esialgsed hinnangud. Järgmise sammuna on etendusasutustel võimalik esitada oma vastuväited või küsimused, siis komisjon saab neid uuesti vaadata ja võib-olla ümber hinnata või mitte. Ühesõnaga see protsess on poole peal ja kuidas see kõik hetkel avalikkuse ette jõudis, seda ei tea ilmselt keegi," tõdes Kaljujärv.