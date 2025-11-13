Kultuuritegelased seavad avalikes kirjades teatrite rahastamise kahtluse alla

Enam kui 500 inimest on alla kirjutanud kutuuriminister Heidy Purgale saadetud kirjadele, kus seatakse kahtluse alla era- ja munitsipaalteatrite rahastamise kord.

Kultuuriministeerium on esitanud erateatritele esmased toetusettepanekud, mille kohaselt jäävad Elektron.art ja Theatrum riigi tegevustoetusest järgmisel aastal ilma. Kuigi otsus pole veel lõplik, on sajad kultuuritegelased saatnud kultuuriministrile kaks avalikku kirja, et minister otsused üle vaataks.

Elektron.arti toetuseks teisipäeval loodud avalikule kirjale on neljapäevase seisuga alla kirjutanud 328 inimest. Pöördumises tuuakse välja, et Elektron.art on etendusasutus, mis tegutseb teadlikult otsinguliste meediumite ja oma karjääri alguses olevate kunstnikutega.

"Kui kultuuripoliitika soodustab vaid vorme, mis juba toimivad ja toodavad mõõdetavat tulemust, siis loome kultuuri, mis jääb iseend kordama. Eksperimentaalne kunst ei ole luksus ega kõrvalharu, see on kultuuri elujõu eeldus," kirjutatakse avalduses.

Kirjas tuuakse välja, et tegevustoetusest ilma jäämise puhul ei ole võimalik Elektron.artil jätkata oma missiooni. Samuti kahjustab allakirjutanute sõnul ministeeriumi negatiivne otsus nii kunstnike, vabakutseliste kultuuritöötajate kui teatrikultuuri käekäiku.

"Kultuuriministeerium saadab tegevustoetuse tühistamisega signaali, mis seab kahtluse alla eksperimentaalsuse väärtuse Eesti teatris ja kultuuriväljal laiemalt," seisab kirjas.

Theatrum "Karmeliitide dialoogid", lavastaja Maria Peterson Autor/allikas: Theatrum / Marius Peterson

Neljapäeval kultuuriministrile Theatrumi kaitseks saadetud kirjale on alla kirjutanud 221 kultuuri- ja ühiskonnategelast. Nagu ka Elektron.arti kaitseks tehtud pöördumises, tuuakse ka selles kirjas välja teatripildi mitmekesisuse olulisus.

"Theatrumi olemasolu on viimasel kolmel aastakümnel olnud Eesti teatrielu mitmekesisuse ja tasakaalu garantii. Theatrumi üheks aastaks toetuseta jätmine ei tähenda ajutist kokkuhoidu, vaid ühe olulise kultuurilise süsteemi lõhkumist," seiab avalduses.

Lisaks kirjutatakse, et Theatrumiga on moel või teisel olnud seotud "märkimisväärne osa praegusel Eesti teatrimaastikul tegutsevatest inimestest".

"Theatrumi osa tänapäeva Eesti teatripildi kujundajana on palju suurem kui tema lavastuste arv. Theatrum on kasvanud ja arenenud koos mitme põlvkonnaga, olles sillaks noorte ja täiskasvanute vahel. Theatrumi ümber on kujunenud ainulaadne loominguline ökosüsteem, mis toidab kogu Eesti teatri- ja kunstivälja — nimekiri sealt võrsunud tunnustatud loojatest tuleks aukartustäratavalt pikk. Theatrumi liikmete loodud VHK teatriõppe vilistlased tegutsevad väga erinevatel kunstialadel muusikast ja kaasaegsest tantsust kuni filmi ja teatrini, neid võib leida nii suurte repertuaariteatrite kui ka kõige avangardsemate loovühenduste truppidest," tuuakse välja.

Samuti leiavad allakirjutanud, et teatrite töö hindamiseks loodud punktisüsteem ei õigusta end:

"Kunsti ja loojaid ei ole võimalik mõõta tabelite ega punktisummadega, kui ei soovita saada tulemusi, mis kahjustavad meie eneste loodud hindamatuid väärtusi. Süsteem ja selle järgimine ei saa olla eesmärk iseeneses, komisjoni arvamuste matemaatiline keskmine rohkemat kui kultuuriministrile antud soovitus, seda eriti olukorras, kus kaalukeeleks osutus vaid ühe komisjoniliikme hääl (kolm hindajat seitsmest jäi otsuse suhtes eriarvamusele). Vastutus ei lasu matemaatikal, vaid ministril, inimesel. Oma kultuuri loojad ja hoidjad oleme meie ise, mitte meie loodud tööriistad."

Mõlemale kirjale allakirjutanud loodavad, et ministeerium leiaks vahendid, et Elektron.arti ja Theatrumi tegevust järgmisel aastal toetada.

Teatrinõunik: komisjon vaatab kõik vastuväited üle

2024. aastal jagas kultuuriministeerium erateatritele tegevustoetust 4,57 miljonit eurot. Selleks aastaks eraldati teatritele 4,14 miljonit eurot ning sama suur on ka tulevaks aastaks ette nähtud toetussumma. Taotlusi järgmise aasta toetuse saamiseks laekus 14, kogusummas ligi 5,55 miljonit eurot.

Teatrinõunik Marei Anett Heinsalu sõnas esmaspäeval ERR-ile antud intervjuus, et esialgu tehtud rahastamisotsused pole lõplikud ning arutelud teatritega veel käivad.

"Komisjon vaatab kõik vastuväited üle ja kui argumendid on tugevad, vaatab kindlasti ka oma otsuse üle," kinnitas Heinsalu. "See võimalus on olemas."

Millal täpselt otsus sünnib, ei osanud teatrinõunik esmaspäeval veel öelda, sest ärakuulamise protsess on paindlik – taotlejad saavad esitada vastuväiteid, ministeerium neile vastata ja teatrid omakorda ministeeriumie uuesti vastata ning kõik sõltub argumentide tugevusest.