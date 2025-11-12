Pildid: Matti Nykäneni esemed jõudsid kuuks ajaks spordimuuseumisse

Alates 12. novembrist, saab Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis tutvuda maailmakuulsa Soome suusahüppaja Matti Nykäneni esemetega. Museaalid on esmakordselt Eestis ning saabusid spordimuuseumisse otse Soome spordimuuseumist.

Matti Nykänen võitis oma esimese Soome meistritiitli vaid 17-aastaselt. Sealt edasi tuli 1981. aasta noorte maailmameistrivõistluste võit. Spordimuuseumis on eksponeeritud kõik tema 22 Soome meistrivõistluste medalit ning esimene maailmameistrivõistluste kuld juuniorite arvestuses.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liikme Siim Randoja sõnul on rõõm suur. "Tänu heale koostööle Soome spordimuuseumiga saime tuua Eestisse neljakordse olümpiavõitja Matti Nykäneni esemed seoses temast valminud filmiga, mis linastus tänavusel Pimedate Ööde filmifestivalil," sõnas Randoja.

"Meil on väga hea meel, et meie Matti Nykäneniga seotud esemed on Eestis saanud nii palju tähelepanu ja positiivset vastukaja. Matti Nykänen on Soomes tõeline legend ning tema medalid ja teised esemed on meie põhiekspositsiooni tähtsaim osa Helsingi olümpiastaadionil. On suurepärane, et need esemed on nüüd väljas ka Eestis, rõhutades Matti märkimisväärset pärandit spordimaailmas," ütles Soome spordimuuseumi TAHTO kuraator Jouni Lavikainen.

Väljapanekul näeb veel 1986. aastal Sapporos sportlasel seljas olnud MK-sarja liidrisärki, Nykäneni pildiga kuldplaati ning siidripudelit.