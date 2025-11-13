X!

Fotografiska uus näitus avab poeetilise vaate inimese ja looduse suhtele

Foto: ERR
Fotografiska uus näitus "Tulevikuline päritolu: aine ja aegruumi(de) painutus" nihutab fotokunsti piire.

Prantsuse multimeediakunstnik Josèfa Ntjami isikunäitusel on suuri biomorfseid skulptuure, videoinstallatsioone ja fotomontaaže. Kunstnik põimib oma töödes mikroskoopilised taimed ja mereelustiku ajaloo, mütoloogiliste lugude, sümboolika ja ulmeviidetega. Ntjam uurib nii kollektiivset minevikku kui ka oma isiklikke mälestusi ja perekonna arhiive ja seob need kokku.

"Ta on sündinud ja elanud Prantsusmaal Pariisis ja tal on hästi huvitav taust. Ta on õppinud klassikalist muusikat, saanud hariduse poliitikateadustes ja samuti on ta õppinud praktilise kunsti tegemist. Kõik selle on ta kokku pannud oma loomingus. Ta kasutab väga palju arhiivi- ja ajaloo materjale ja teda inspireerivad erinevad tugevad naisaktivistid ajaloost ja siis ta miksib neid sellise tänapäeva ökoloogilise keskkonnaga meie ümber," tutvustas Fotografiska näituste juht Maarja Loorents.

Näitus "Tulevikuline päritolu: aine ja aegruumi(de) painutus" on avatud 3. maini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

