Maris Pihlap avaldas lühialbumi "Kes sa siis oled?"

Maris Pihlap
Maris Pihlap Autor/allikas: Anna Maslenkova
Produtsent, DJ ja laulja Maris Pihlap avaldas lühialbumi "Kes sa siis oled?", mis toob kokku eestikeelse popi ja Aafrika amapiano helimaailma.

Pihlapi sõnul on uus album jätk tema 2024. aastal ilmunud EP-le "Kui nad vaid teaks...".

"Omamoodi armastuslaulude kogumik, aga mitte võib-olla päris selle nurga alt, mida esialgu ootaks," kommenteeris muusik. "Tahtsin plaadile püüda mitte ainult serenaadi laulmise hetked, vaid kõik, mida võib tunda armastuse otsingutel: mis võib vahel valesti minna, milliseid sekeldusi võib ette tulla… Ja kui veab, siis ehk jõuab ka õnneliku lõpuni."

Albumil teevad kaasa ka Karl Killing, Frederik Küüts ja Triin Pihlap.

Toimetaja: Karmen Rebane

