Produtsent, DJ ja laulja Maris Pihlap avaldas lühialbumi "Kes sa siis oled?", mis toob kokku eestikeelse popi ja Aafrika amapiano helimaailma.

Pihlapi sõnul on uus album jätk tema 2024. aastal ilmunud EP-le "Kui nad vaid teaks...".

"Omamoodi armastuslaulude kogumik, aga mitte võib-olla päris selle nurga alt, mida esialgu ootaks," kommenteeris muusik. "Tahtsin plaadile püüda mitte ainult serenaadi laulmise hetked, vaid kõik, mida võib tunda armastuse otsingutel: mis võib vahel valesti minna, milliseid sekeldusi võib ette tulla… Ja kui veab, siis ehk jõuab ka õnneliku lõpuni."

Albumil teevad kaasa ka Karl Killing, Frederik Küüts ja Triin Pihlap.