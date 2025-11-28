Liis Lemsalu avaldas kaheksa-aastase pausi järel albumi "À la carte"

Laulja sõnul on värske kauamängiv segu erinevate muusikažanrite mõjutustest – on roki, kantri, underground tantsubiidi, folgi, ladina ja popmuusika biite. Lemsalu jaoks on "À la carte" tema seni kõige mängulisem ja eksperimenteerivam album.

Albumi keskmes on kujutlus, et kuulaja astub Lemsalu à la carte restorani, kus kelnerist laulja juhib vahetekstidega külalise läbi kulinaarse maitserännaku eelroogadest desserdini. Kauamängival teevad külalistena kaasa Lauri Saatpalu, Villemdrillem ning Stefan.

"Tahtsin albumi loomisel sukelduda enda sügavustesse ning segada oma kogemuste maitseid läbi toidumaailma narratiivide. Minu viimasest albumist on möödas lausa kaheksa aastat. See aeg on toonud endaga kaasa hulga lugusid ja tundeid, mis nüüd muusika kaudu kuulajani jõuavad. Vahepeal on olnud väga edukad hittsinglid, kuid albumi tegemine ning välja andmine on hoopis teine tunne," avas Lemsalu albumi tausta.

Kõik lood peale "Jackpoti" on sündinud koostöös protdutsent Clifford Goiloga.

"Kui tänapäeval on popimaailmas tavaline, et ühel laulul on mitu autorit, siis see plaat on peamiselt minu ja produtsent Clifford Goilo käsitöö. Vaid kolmel koostöölool on teised artistid lisaautoriteks. Me ei läinud stuudiosse kirjutama hitte, vaid muusikat – ausalt ja südamega. Meie jaoks ei olnud olemas õiget ega valet, vaid ainult see ehe tunne, mida me kirjutajatena just sel hetkel tundsime," kirjeldas Lemalu.

Produtsent Clifford Goilo sõnul on loomeprotsess püha.

"Selleks on vaja nii mentaalset kui artistlikku vabadust, et sinus saaksid avaneda küljed, mida sa isegi ei teadnud, et sul olemas on. See saab juhtuda vaid siis, kui sul on täielik usaldus nii protsessi kui inimeste vastu, kellega koos töötad. Liisiga on see väga vajalik vastastikune usaldus olemas esimesest päevast," lisas ta.