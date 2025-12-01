X!

Theatrumis esietendub Jon Fosse uus näidend "Näitemäng"

Teater
"Näitemäng" Autor/allikas: Anneli Ivaste
Teater

Lembit Peterson toob Theatrumis lavale Jon Fosse uusima teose "Näitemäng", mida võib lugeda eelmiste näidendite poeetiliseks jätkuks. Viimati olid Fosse Theatrumi kavas üle kümne aasta tagasi.

2023. aasta Nobeli kirjandusauhinna laureaadi Jon Fosse "Näitemäng" räägib ootamisest, aga mitte lihtsalt ootamisest, vaid sellest, mida inimene teeb, kui ta ei tea täpselt, millal ja kuidas midagi juhtub, aga teab seda, et see juhtub kindlasti. 

Lembit Peterson tõdes, et Jon Fosse on oma uuenduslikes näidendeis ja proosas andnud hääle ütlematule, nagu talle Nobeli preemia määramise põhjenduses öeldi. "Ütlematu saab teatris ilmuda vaid siis, kui on näitemäng, näitemängijad ja publik. Seega ootame teid kuulama ja avastama, mida Autor meile vahendab," märkis Peterson.

"Näitemängu" helikujundaja Helena Tulve sõnul toimub Jon Fosse tekstide tegevus sageli avatud kujutluse ruumis ning tegelased ilmuvad sinna, nagu pilt tekib tasapisi fotot ilmutades valgele fotopaberile.

Lisaks Petersonile ja Tulvele löövad lavastuse juures kaasa kunstnik Kalju-Karl Kivi, produtsent Janne Jakobson ja valguskujundaja Léon Augustin Allik, osades on Anneli Tuulik, Helvin Kaljula, Marius Peterson, Maria Teresa Kalmet, Jonathan Peterson, Tarmo Song ja Maria Peterson. 

"Näitemäng" esietendub Theatrumis 2. detsembril.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

"Plekktrumm"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

18:45

Ajaloomuuseumi uuel näitusel kohtuvad haruldased peeglid ja Liisi Eesmaa kleidid

16:59

Theatrumis esietendub Jon Fosse uus näidend "Näitemäng"

16:55

Mart Juure raamatusoovitused: Andrus Kasemaa, Muriel Spark, Gert Kiiler jt

16:10

Mari Peegel: kultuuri rahastamises lihtsaid lahendusi pole

14:49

Rekordeid purustanud "Zootropolis 2" tegi Eesti kinolevis aasta teise tulemuse

14:44

Rahvusmõtte auhinna pälvis Ene-Margit Tiit

13:00

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

11:39

Minu elu muutnud raamat | Sandra Saar ja "Kuu teine pool" ning "Peenar"

11:26

Suvise Kikumu kõrval toimub Jänedal tuleval aastal ka talvefestival

10:09

Lembit Peterson: liigun Pansoga sama laine peal, aga teise kogemusega

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

30.11

Galerii: Tallinnas Niguliste muuseumis süüdati jõulukuusel tuled

30.11

Panso preemia pälvis sel aastal näitlejatudeng Alex Paul Pukk

29.11

Suri näitekirjanik Tom Stoppard

30.11

Eeva Mägi: selleks, et luua korda ja hakata lugu jutustama, peab kõigepealt olema ürgkaos

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

30.11

Arvustus. Rohkem hullumeelsust, palun!

29.11

Režissöör Mstõslav Tšernov: Ukrainas on igaühe telefoniraamat väike kalmistu

30.11

Ülevaade. Suveteater 2025: gesamtkunstwerk, rahvuspoliitilisus ja stambid

29.11

Arvustus. Päikesekuninganna unistuste aaria kullavihma hiilguses

13:00

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo