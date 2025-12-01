Theatrumis esietendub Jon Fosse uus näidend "Näitemäng"

2023. aasta Nobeli kirjandusauhinna laureaadi Jon Fosse "Näitemäng" räägib ootamisest, aga mitte lihtsalt ootamisest, vaid sellest, mida inimene teeb, kui ta ei tea täpselt, millal ja kuidas midagi juhtub, aga teab seda, et see juhtub kindlasti.

Lembit Peterson tõdes, et Jon Fosse on oma uuenduslikes näidendeis ja proosas andnud hääle ütlematule, nagu talle Nobeli preemia määramise põhjenduses öeldi. "Ütlematu saab teatris ilmuda vaid siis, kui on näitemäng, näitemängijad ja publik. Seega ootame teid kuulama ja avastama, mida Autor meile vahendab," märkis Peterson.

"Näitemängu" helikujundaja Helena Tulve sõnul toimub Jon Fosse tekstide tegevus sageli avatud kujutluse ruumis ning tegelased ilmuvad sinna, nagu pilt tekib tasapisi fotot ilmutades valgele fotopaberile.

Lisaks Petersonile ja Tulvele löövad lavastuse juures kaasa kunstnik Kalju-Karl Kivi, produtsent Janne Jakobson ja valguskujundaja Léon Augustin Allik, osades on Anneli Tuulik, Helvin Kaljula, Marius Peterson, Maria Teresa Kalmet, Jonathan Peterson, Tarmo Song ja Maria Peterson.

"Näitemäng" esietendub Theatrumis 2. detsembril.