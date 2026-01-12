X!

Nädalavahetuse vaadatuim film oli taas "Avatar: Tuli ja tuhk"

Film
"Avatar: tuli ja tuhk" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Neli nädalat kinolinadel jooksnud "Avatari" saaga kolmas film kogus 6383 külastust ja haaras sellega taas kinotabeli esikoha.

Kokku James Cameroni viimane suurproduktsioon kogunud 89 313 külastust, mis tähendab, et maagiline 100 000 ei ole enam kaugel. Veel lähemal on võlunumbrile kogupereanimatsioon "Zootropolis 2", mis on seitsme nädalaga kogunud 99 838 külastust.

Selle nädala seitsmikust leiame ka kolm uut filmi. Kõige kõrgemale ehk neljandale kohale maandus post-apokalüptiline triller "Greenland 2. Uus varjupaik", mis kogus avanädalavahetusel 2513 külastust.

Eelviimaselt kuuendalt kohalt leiame aga ka PÖFF-il linastunud "Rendipere", kus peaosas Brendan Fraser. Jaapani päritolu lavastaja Hikari film kogus esimesel linastusnädalal 2118 külastust.

Tabeli lõpus paikneb õudusfilm "Primaat", kus peategelaseks marutaudine šimpans. Film kogus avanädalal 1088 külastust.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:50

Kati Saarits uurib uuel näitusel kodu, käsitööd ja kohalikku esemelist kultuuri

17:37

Margit Mutso: linna metamorfoos algab targast linnavalitsusest

17:17

Tatter Balti riikide koostöös valminud "Täiuslikest võõrastest": selline mudel töötas väga hästi

15:34

Nädalavahetuse vaadatuim film oli taas "Avatar: Tuli ja tuhk"

12:28

Tallinnas esineb briti DJ ja produtsent Pete Tong

10:43

Arvustus. "Caligula": üleoleku kunst

10:36

Terje Toomistu uus doksari "Piirideta põlvkond" esilinastub Tartu ja Tallinna kinodes

09:30

Eesti kinodesse jõuavad Lux publikuauhinnale nomineeritud filmid

09:21

Keeleminutid. Üleminek eestikeelsele õppele: kui sõnad ei kõnele

08:49

Los Angeleses jagati Kuldgloobuse filmi- ja teleauhindu

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08:49

Los Angeleses jagati Kuldgloobuse filmi- ja teleauhindu

10:43

Arvustus. "Caligula": üleoleku kunst

11.01

Edith Sepp: hakkame samm-sammult kaotama võimekust toota eestikeelseid filme

18.03

Arvustus. "Aurora" kui ühe suhte anatoomia

13.07

Suri näitleja Jörgen Liik

10.01

Galerii: koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots saadeti viimsele teele

10.01

Arvustus. "Valge laev": 1944. aasta september kui spes contra spem

11.01

Kunstnik Arne Maasik: kõige olulisem on äratundmise hetk

11.01

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

09:30

Eesti kinodesse jõuavad Lux publikuauhinnale nomineeritud filmid

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo