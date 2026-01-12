Nädalavahetuse vaadatuim film oli taas "Avatar: Tuli ja tuhk"

Kokku James Cameroni viimane suurproduktsioon kogunud 89 313 külastust, mis tähendab, et maagiline 100 000 ei ole enam kaugel. Veel lähemal on võlunumbrile kogupereanimatsioon "Zootropolis 2", mis on seitsme nädalaga kogunud 99 838 külastust.

Selle nädala seitsmikust leiame ka kolm uut filmi. Kõige kõrgemale ehk neljandale kohale maandus post-apokalüptiline triller "Greenland 2. Uus varjupaik", mis kogus avanädalavahetusel 2513 külastust.

Eelviimaselt kuuendalt kohalt leiame aga ka PÖFF-il linastunud "Rendipere", kus peaosas Brendan Fraser. Jaapani päritolu lavastaja Hikari film kogus esimesel linastusnädalal 2118 külastust.

Tabeli lõpus paikneb õudusfilm "Primaat", kus peategelaseks marutaudine šimpans. Film kogus avanädalal 1088 külastust.