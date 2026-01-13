X!

Loomingu peatoimetajaks saab Carolina Pihelgas

Kirjandus
Carolina Pihelgas
Carolina Pihelgas Autor/allikas: Lauri Kulpsoo/ERR
Kirjandus

Kirjanike liidu eestseisus valis ajakirja Looming uueks peatoimetajaks senise kriitikatoimetaja Carolina Pihelgase.

Carolina Pihelgas on eesti kirjanik, tõlkija ja toimetaja. Pihelgas on avaldanud seitse luulekogu, millest esimene, "Sõrmemuster" ilmus 2006. aastal.

Luulekogu "Õnnekangastus" (2011) pälvis Pihelgas Gustav Suitsu luulepreemia, kogu "Valgus kivi sees" (2019) eest aga kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia.

2024. aastal avaldas Pihelgas oma teise romaani "Lõikejoon", mille eest ta pälvis 2025. aastal nii esimese Eesti naiskirjanduse auhinna kui ka kultuurkapitali kirjanduspreemia.

Aastatel 2013–2020 oli Pihelgas noorte autorite loomingu avaldamisele keskenduva ajakirja Värske Rõhk peatoimetaja. 2011. kuni 2014. aastani oli Pihelgas ka tõlkeluuleajakirja Ninniku toimetaja.

2021. aastast oli Loomingu peatoimetaja Indrek Mesikepp, luuletajanimega Fs. Enne Mesikeppa peatoimetas Loomingut Janika Kronberg.

Kirjandusajakiri Looming on Eesti Kirjanike Liidu ja SA Kultuurilehe välja antav ajakiri, mis ilmub 1923. aastast.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

