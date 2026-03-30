Selgusid Eesti naiskirjanduse auhinna nominendid

Eva Koff
30. märtsil kuulutati välja Eesti naiskirjanduse auhinna tänavused nominendid. 15 000-eurose autasu pälviv laureaat tehakse teatavaks 28. aprilli tseremoonial.

Nominendid on:

  • Aliis Aalmann "Kes aias"
  • Brigitta Davidjants "Plahvatus nätsuputkas ja teisi jutte"
  • Eva Koff "Õhuskõndija"
  • Kairi Look "Tantsi tolm põrandast"
  • Murca "Kaks hunti"
  • Heneliis Notton "Tähed Agnesele"
  • Berit Petolai "Hele, tuisklev ja nimetu"
  • Carolina Pihelgas "Ikka veel"
  • Johanna Roos "Tsükkel"
  • Andra Teede "Lind ei ole" 

Eelmisel aastal rajatud auhinna žüriisse kuuluvad Sirel Heinloo, Tiina Põldmaa, Eva Nooni, Maia Tammjärv ja Mari Peegel.

Auhinda annab välja Eesti naiskirjanduse selts ja selle suurus on 15 000 eurot. Auhinnaga tunnustatakse Eesti naiskirjanike kõrgetasemelist loomingut ja toetatakse neid jätkuval loometeel.

Esimene laureaat oli Carolina Pihelgas 2025. aastal romaaniga "Lõikejoon". "Naiskirjanduse auhind aitab esile tõsta olulisemaid naiste kirjutatud teoseid, sest paraku pälvivad naised endiselt vähem toetust ja tunnustust," ütles Pihelgas. "Auhind tõi romaanile juurde rõõmustavalt palju tähelepanu ja lugejaid ning sellest ilmus ka uus trükk. Samuti on "Lõikejoonel" läinud väga hästi välismaal, see on ilmunud Saksamaal, Soomes ja ka inglise keeles."

Toimetaja: Kaspar Viilup

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo