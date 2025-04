Carolina Pihelgase raamatusoovitused: Elspeth Barker, Katrin Ruus ja Caroline Criado Perez

Elspeth Barker "Oo, Kaledoonia"

"Ma võtsin oma raamaturiiulist paar teost, mis hetkel kuidagi kõnetavad. Üks neist on Elspeth Barkeri "Oo, Kaledoonia". See on sellise autori teos, kes kirjutaski elus ainult ühe romaani ja see on võimas romaan. Tõeline keeleline nauding. Väga hea Liisi Rünkla tõlge. See on ühe tüdruku kasvamisest, traagilise lõpuga, aga iga lause on lugemisnauding. Iga kord, kui ma seda üle loen, leian sealt midagi uut."

Katrin Ruus "Prügimaja Dionysus"

"Katrin Ruusi novellikogu, mis on Ruusi esimene raamat. Mina oleksin ka selle kindlasti naiskirjanduse auhinnale nomineeritud, aga see näitabki kui palju häid raamatuid Eestis ilmub. Ruusi novellid on teistpidi haaravad, siin on selline karge tunne, juttu elust, surmast, alkoholist, suhetest. Täiesti meisterlik novellikirjutaja."

Caroline Criado Perez "Nähtamatud naised"

"Kolmas soovitus on samuti tõlkeraamat, mis sobib hästi siia naiste- ja emadepäevavahelisse aega. See raamat vaatab lähemalt seda, miks ikkagi on naised ühiskonnas kohati marginaalsed, kuigi nad moodustavad poole populatsioonist. Siin vaadatakse nii meditsiini, disaini ja ka seda, mida on nimetatud "autoriteedilõheks". Me teame, et on palgalõhe, aga autoriteedilõhe tähendab seda, et naisi ei võeta sama tõsiselt kui mehi. See on väga hea lugemine ka kõigile neile, kes tunnevad, et nad ei nõustu sellega, et autoriteedilõhe olemas oleks, sest kõik on nii võrdsed. Siin väikeste lugude ja detailidega näidatakse seda, et on teatud nähtamatud privileegid ja kuidas me võiksime neist üle saada."