Carolina Pihelgas andis välja uue luulekogu "Ikka veel"

Kirjastus Lünk avaldas Carolina Pihelga seitsmenda luulekogu "Ikka veel", mis on nii ajakajaline kui ka autori lapsepõlve vaatav. Autori sõnul on ta siin ka varasemast veel teravam ja otsekohesem.

Carolina Pihelgas ütles, et "Ikka veel" on kirjutatud viimase paari aasta jooksul, mil maailm on justkui muutunud aina vägivaldsemaks ja pöörasemaks. "Maailm on justkui aina enam liimist lahti – kliimakriis, sõda, nartsissistlikud riigijuhid, kes ihalevad võimu ja normaliseerivad vägivalda," lisas ta.

"Ühest küljest kõnelevad tekstid praegusaja õhustikust, aga teisalt lähen siin tagasi isiklikesse vägivallakogemustesse 90ndates. Peamine fookus selles raamatus on seksuaalvägivallal, mis on alati ühtlasi küsimus võimust," selgitas Pihelgas.

Tema eelmine luulekogu "Valgus kivi sees" ilmus 2019. aastal. "Uue kogumiku hääl on teravam, otsekohesem, lõikavam, püüdes leida uusi vorme vanadele võitlustele," rõhutas ta.

Carolina Pihelgas on mitmeid kirjandusauhindu pälvinud autor, kes on avaldanud nii luulet kui ka proosat. Temalt on ilmunud muu hulgas luulekogud "Kiri kodust", "Pimeduse pisiasjad" ja "Valgus kivi sees" ning romaanid "Vaadates ööd" ja "Lõikejoon", viimane pälvis 2025. aastal Eesti naiskirjanduse preemia.