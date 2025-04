Esimese Eesti naiskirjanduse auhinna pälvis Carolina Pihelgas

Auhinda annab välja Eesti naiskirjanduse selts ja selle suurus on 15 000 eurot. Naiskirjanduse auhinnaga soovitakse esile tõsta ja tunnustada kirjutavate naiste rolli Eesti kirjanduses ning võimaldada neile paremad tingimused loometööks.

Auhind antakse naissoost autori teosele, kus on vahendatud naiste vaadet ja kogemust kirjanduslikult professionaalselt, loovalt, täpselt ja tundlikult ning mis suurendab seeläbi naiste nähtavust ühiskonnas. Teos peab olema ilmunud eelmise kalendriaasta jooksul ning mõeldud täiskasvanutele.

Žüriisse kuulusid Sirel Heinloo, Hanneleele Kaldmaa, Eva Nooni ja Tiina Põldmaa luges valiku tegemiseks läbi enam kui 135 raamatut luule, proosa ja esseistika žanrist.

Võiduteos valis žürii välja ühehäälselt. Hannele Kaldmaa sõnul on Carolina Pihelgase "Lõikejoon" väga lühike raamat, mis ütleb väga palju. "Väge täpselt ja tundlikult," ütles ta.

"See on isiklik teos, mis räägib ühe naise eneseleidmise loo pärast rasket lahkuminekut. Seal on oluline eneseks saamine ja teataval määral ka ühiskonna ootustest lahti ütlemine," rääkis Pihelgas "Aktuaalsele kaamerale".

Auhinnale olid nomineeritud veel: