Universal Music sulgeb Eesti kontori

Sel aastal lõpetab oma tegevuse Universal Musicu Eesti kontor, mis oli pärast Warneri ja Sony lõpetamist viimane nn suurde kolmikusse kuuluv plaadifirma, mis veel Eestis tegutses.

Universal Music Estonia (varem ka Baltics) kuulub maailma suurima plaadifirma Universal Music Group alla, vastutades Baltikumi regioonis Universaliga lepingu sõlminud artistide muusika levitamise, litsenseerimise, turunduse, füüsilise- ja digitaalse müügi eest.

Esimene kohalik bänd, kes 2008. aastal avatud Universal Musicu Eesti kontoriga liideti, oli Röövel Ööbik. Koostöös Universaliga anti välja album "Ringrada". 18 aasta jooksul on Universali Eesti haru juurest käinud läbi veel Tanel Padar & The Sun, Siiri Sisask, Metsatöll, Malcolm Lincoln, Elina Born, Jüri Pootsmann, Metsakutsu, Getter Jaani, Liis Lemsalu, Maian, Uudo Sepp, Miljardid, Alika jt.

Hetkeseisuga tegutsevad Eesti artistidest Universal Musicu all veel Villemdrillem, Clicherik & Mäx, Clicherik sooloartistina ning 5miinust. Elina Born ja Merilin Mälk liitusid viimase aasta jooksul 2023. aastal asutatud Kurbade Uudistega. Viimase superstaari Ant Nurhani koostöö Universaliga lõppes 2025. aasta suvel.

Eesti muusikaettevõtluse auhindadel on Universal Music Estonia neljal korral kuulutatud aasta muusikatootjaks.

Sel reedel avaldab plaadifirma veel räppar Clicheriku uue loo "Õuna sees". Clicheriku lühialbumi väljaandmine jääb Universali Eesti haru viimaseks väljalaskeks.

2024. aasta kevadel sulges Eestis uksed Warner Musicu esindus. Samal aastal lõpetas koostööd kohalike artistidega ka Sony Musicu esindus.

Universal Eesti kontori sulgemist kinnitas ka plaadifirma esindaja, aga ei kommenteerinud täpsemalt.