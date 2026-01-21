X!

Universal Music sulgeb Eesti kontori

Muusika
Eesti muusikaettevõtlus auhinnad 2024
Eesti muusikaettevõtlus auhinnad 2024 Autor/allikas: Harry Tiits
Muusika

Sel aastal lõpetab oma tegevuse Universal Musicu Eesti kontor, mis oli pärast Warneri ja Sony lõpetamist viimane nn suurde kolmikusse kuuluv plaadifirma, mis veel Eestis tegutses.

Universal Music Estonia (varem ka Baltics) kuulub maailma suurima plaadifirma Universal Music Group alla, vastutades Baltikumi regioonis Universaliga lepingu sõlminud artistide muusika levitamise, litsenseerimise, turunduse, füüsilise- ja digitaalse müügi eest.

Esimene kohalik bänd, kes 2008. aastal avatud Universal Musicu Eesti kontoriga liideti, oli Röövel Ööbik. Koostöös Universaliga anti välja album "Ringrada". 18 aasta jooksul on Universali Eesti haru juurest käinud läbi veel Tanel Padar & The Sun, Siiri Sisask, Metsatöll, Malcolm Lincoln, Elina Born, Jüri Pootsmann, Metsakutsu, Getter Jaani, Liis Lemsalu, Maian, Uudo Sepp, Miljardid, Alika jt.

Hetkeseisuga tegutsevad Eesti artistidest Universal Musicu all veel Villemdrillem, Clicherik & Mäx, Clicherik sooloartistina ning 5miinust. Elina Born ja Merilin Mälk liitusid viimase aasta jooksul 2023. aastal asutatud Kurbade Uudistega. Viimase superstaari Ant Nurhani koostöö Universaliga lõppes 2025. aasta suvel.

Eesti muusikaettevõtluse auhindadel on Universal Music Estonia neljal korral kuulutatud aasta muusikatootjaks.

Sel reedel avaldab plaadifirma veel räppar Clicheriku uue loo "Õuna sees". Clicheriku lühialbumi väljaandmine jääb Universali Eesti haru viimaseks väljalaskeks.

2024. aasta kevadel sulges Eestis uksed Warner Musicu esindus. Samal aastal lõpetas koostööd kohalike artistidega ka Sony Musicu esindus.

Universal Eesti kontori sulgemist kinnitas ka plaadifirma esindaja, aga ei kommenteerinud täpsemalt.

Toimetaja: Kaspar Viilup, Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:03

Arvustus. "Hamnetile" on lihtne auhindu anda

14:59

Suri kunstiteadlane Heie Treier

14:18

Edetabel. 2025. aastal laenutati enim Urmas Vadi romaani "Kuu teine pool"

14:18

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

13:23

Tallinnas esineb briti ansambel Black Country, New Road

11:55

Vabariigi aastapäeva kontserdi lavastab Priit Võigemast

09:57

Universal Music sulgeb Eesti kontori

09:53

Galerii: Kadrioru galeriis avati konradmägilaste ülevaatenäitus

20.01

Loomeliitude sõnul ei kaitse plaanitav autoriõiguse seaduse muudatus autoreid

20.01

Galerii: lastekirjanduse keskuse uus nukunäitus kutsub emotsioone ära tundma

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

20.01

Priit Võigemast: hüpe draamast ooperisse on üsna suur

09:57

Universal Music sulgeb Eesti kontori

20.01

Arvustus. "Täiuslikud võõrad" paneb piirangud enda kasuks tööle

20.01

Pihelgas: viimaste aastate huvitavamad teosed on tulnud naistelt, aga auhinnad lähevad ikka meestele

20.01

Galerii: esilinastus Eesti Telefilmi ja Elisa uus põnevussari "Pimeduses"

19.01

Tre raadio sagedustel alustas raadiojaam XFM

20.01

Vanemuise draamatrupp jagas kolleegipreemiaid

20.01

Loomeliitude sõnul ei kaitse plaanitav autoriõiguse seaduse muudatus autoreid

20.01

Galerii: Kristi Kangilaski avas Viljandis värviküllase akrüülmaalide näituse

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo