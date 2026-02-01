X!

Pildid: Eesti Pillifond tähistas galakontserdiga kümmet tegevusaastat

Eesti Pillifond tähistas galakontserdiga kümmet tegevusaastat
Eesti Pillifond tähistas galakontserdiga kümne tegevusaasta täitumist. Lavale astusid üles Eesti keelpillimängijad oma haruldaste instrumentidega.

"Kümme aastat on oluline verstapost – see näitab, et usaldus Pillifondi vastu on püsinud ning meie tegevus loonud väärtust Eesti kultuurile. Tänan südamest kõiki metseene, kes on meistripilli ostuga toetanud meie muusikute arengut," sõnas Pillifondi juht Marje Lohuaru.

Eesti Kontserdi produtsent Tuuli Metsoja lisas, et koostöö Eesti Pillifondiga täidab mitut eesmärki. "See toetab Eesti parimate keelpillimängijate loomingulist teekonda, väärtustab kultuurimetseenlust ja samuti koostööd, mis toob publiku ette suurepärase keelpillirepertuaari läbi muusikaloo. Pillifondi haruldastel instrumentidel mängivad meie parimad noored, aga ka juba küpsed artistid, ning päris noorte ja juba kogenenud muusikute sümbioos toetab noori ja väärtustab muusikakogemust. See annab võimaluse särada nii muusikutel kui ka pillidel," märkis ta Metsoja.

Gala kunstiline juht Theodor Sink, kelle kasutuses on samuti Pillifondi tšello ja poogen, asetas kontserdi keskmesse kultusliku keelpillirepertuaari. Lisaks Theodor Singile mängisid kontserdil Pillifondi pillidel Hans Christian Aavik, Kaija Lukas, Katariina Maria Kits-Reimal, Anna Katarina Tralla, Uku Toots, Iris Eva Aabloo, Johanna Vahermägi, Leho Karin ning Valle-Rasmus Roots.

"Ekspertide hinnangul on Eesti Pillifondi kollektsiooni kindlustusväärtus kümne aasta jooksul stabiilselt kasvanud. Me ei võistle küll kiiret tulu tõotavate varaklassidega, kuid oleme end uutmoodi kultuuritoetamise vormina tõestanud. Ettevõtja ei anna raha lihtsalt ära, vaid teda kaasatakse ja tema seotus investeeringuga püsib emotsionaalselt väga tugev. On hoopis teistmoodi tunne kuulata kontserti, kus särav muusik mängib sinu pillil," sõnas Lohuaru.  

Pillifondi missioon on tuua ettevõtjate ja investorite abil Eestisse väärtuslikke keelpille, et noored muusikud saaksid mängida maailmatasemel pillidel. Kümne aastaga on tänu Eesti ettevõtjatele jõudnud Pillifondi kollektsiooni 11 keelpilli ja üheksa poognat.

