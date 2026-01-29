X!

Aasta muusiku kontserdil kõlab Hans Christian Aaviku originaallooming

Muusika
Hans Christian Aavik.
Hans Christian Aavik. Autor/allikas: Tiit Mõtus
Muusika

Eesti Raadio 1. stuudios toimuval pidulikul kontserdil antakse Hans Christian Aavikule üle aasta muusiku tiitel. Muusikat täis tunni panevad kõlama Aavik Duo ning kammerkoor Head Ööd, Vend koos Pärt Uusbergi ja Margo Kõlariga. Otseülekannet vahendavad sel neljapäeval kell 19.05 Vikerraadio ja Klassikaraadio.

Aasta muusik 2025 laureaadi Hans Christian Aaviku muusikuteed iseloomustab sihikindel ja sügav areng, milles virtuoosne meisterlikkus käib käsikäes küpse kunstilise mõtlemisega. Aavik on kujunenud muusikuks, kelle esinemised loovad veenva dialoogi publiku ja helilooja vahel ning kelle kohalolu laval mõjub veenvalt nii solisti kui ka kammermuusikuna.

Aasta muusiku pidulikul kontserdil astuvad kuulajate ette laureaat Hans Christian Aavik (viiul, klaver), Karolina Aavik (klaver), Margo Kõlar (torupill), kammerkoor Head Ööd, Vend ja dirigent Pärt Uusberg.

Neljapäeval toimuva kontserdi kava esitleb Hans Christian Aavikut nii viiulivirtuoosi kui ka heliloojana. Head Ööd, Vend koori esituses kõlavad õhtul Hans Christian Aaviku segakoorile loodud "Otsekui hirv" ja "Ave Maria".

Otseülekandes vahendavad kontserti kell 19.05 Klassikaraadio ja Vikerraadio, saatejuht on Johanna Mängel ja helirežissöör Ats Treimaa. Raadio 4 toob kontserdi kuulajateni esmaspäeval, 2. veebruaril.

Hans Christian Aavik on rahvusringhäälingus alati oodatud külaline ja tema tegemisi ning ülesastumisi on vahendanud kõik ERR-i programmid. Veel sel nädalal teeb Klassikaraadio otseülekande Ukuaru muusikamaja avakontserdilt, kus Hans Christian Aavik samuti üles astub. Nädalasse on jagunud ka ülekanded Taani kuninga visiidi kontserdilt ja Eesti Pillifondi aastapäeva kontserdilt. Aasta muusikut on kaameraga jäädvustanud ETV, saade jõuab televaatajateni veebruaris.  

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

