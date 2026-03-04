X!

Draamateatri lavale jõuab plahvatusohtliku ema ja poja suhte lugu

Teater
Ühe naise võitlused ja metamorfoosid
Ühe naise võitlused ja metamorfoosid Autor/allikas: Kadri Hallik
Teater

Eesti Draamateatri väikses saalis jõuab lavale prantsuse tuntud nüüdisautori Édouard Louis' samanimelisel romaanil põhinev dramatiseering "Ühe naise võitlused ja metamorfoosid". Lavastaja Oliver Reimanni jaoks on see lavakunstikooli diplomitöö.

Nii nagu kõik Louis' teosed, on ka see sügavalt autobiograafiline, kirjeldades kujunemisaastaid vaeses ja ahistavas väikelinnamiljöös. Loo keskmes on Eddy suhe emaga, kes ühel hetkel otsustab närusest ja alandavast argipäevast välja murda.

"Mind käivitas kõige rohkem ema ja poja omavaheline suhe, see, kuidas me mingil hetkel oleme võimelised arvama ja mõtlema, et meie vanemad on kõige rumalamad, nõmedamad ja tüütumad ja järgmisel hetkel saad aru, et ilma nendeta kuidagi ei saa, ja tänu nendele me siin üldse oleme," lavastaja ja dramatiseerija Oliver Reimann.

Eddy rolli kutsus lavastaja oma kursusekaaslase Erling Edingi.

"Ma arvan, et me oleme nelja aasta jooksul päris palju suutnud koostööd teha, ja ma arvan, et selles mõttes meile mõlemale on see väga isiklik teema, ja ma arvan, et kursavennaga arutada ka niisama pärast proovi või koolipingis, kus me käime vahepeal loenguid kuulamas, on väga hea, et on minuvanune inimene, kellega ma saan põrgatada samal keelel ja sama keelega," ütles Eddy osatäitja Erling Eding.

Vastuolulist ema kehastav Hilje Murel ütleb, et koostöö noorte kolleegidega oli heas mõttes väljakutse.

"Noor lavastaja oli üllatusi täis, et noorus ja teadmatus ei paistnud välja ja pigem tekkis sama tunne nagu seda autorit lugedes, et inimesed on väga targad. Et ole ainult tark näitleja ja mängi nende tarkus ja teadmised nähtavaks," ütles ema osatäitja Hilje Murel.

Teksti tõlkis Heli Allik, lavastuskunstnik on Kristjan Suits. Etendused toimuvad Eesti Draamateatri väikses saalis.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:55

Galeriis Artrovert avati Kristel Schwede foto- ja maalinäitus

18:50

Draamateatri lavale jõuab plahvatusohtliku ema ja poja suhte lugu

18:30

Ülevaade. Murmurs 2026. Leedu uute talentide esindusfestival

17:03

Laste loomevõistlus kutsub jagama isiklikke valukogemusi

16:58

Rahvusraamatukogus toimub raamatuaasta lõpukonverents "Eesti raamat – kaua võib?"

16:55

Eduard Vilde kirjanduspreemia pälvis Andrus Kivirähk

16:14

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

15:05

Otseülekanded lõppenud: Eesti muusikaturu fookuspäev Uuendatud

10:27

Kivirähk: "Eesti rahva uued jutud" ei ürita lugejat õpetada

09:54

Katariina Aule "Leivalaul" valiti Tampere lühifilmifestivali programmi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

03.03

Paavo Järvi alustab 2028. aastast tööd Londoni filharmooniaorkestri peadirigendina

03.03

Tõnu Õnnepalu: Tammsaare on igavene vigurivänt ja naljahammas

03.03

Esimest korda toimuv festival Tartu Punch soovib suuremate artistidega meelitada ka välispublikut

03.03

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

16:14

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

10:27

Kivirähk: "Eesti rahva uued jutud" ei ürita lugejat õpetada

28.02

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

15:05

Otseülekanded lõppenud: Eesti muusikaturu fookuspäev Uuendatud

03.03

Keelenupp: Miks ekraaniaeg ei ole vaba aeg?

02.03

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo