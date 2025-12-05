Édouard Louis' looming tuuakse draamateatris esimest korda Eesti lavale

7. märtsil esietendub Eesti Draamateatri väikeses saalis Oliver Reimanni diplomilavastus "Ühe naise võitlused ja metamorfoosid", mis põhineb Édouard Louis' samanimelisel autobiograafilisel teosel. See on esimene kord, kui kaasaegse prantsuse kirjaniku Édouard Louis' looming Eestis teatrilavale jõuab.

Lavastaja ja dramatiseerija Oliver Reimanni sõnul on lavastuse keskmes ema ja poja lugu, mis jõuab vaatajani mälupiltide kaudu. "See on kaugenemise ja lähenemise, unistamise ja muutumise lugu," avas Reimann.

"Ühe naise võitlused ja metamorfoosid" on katse mõista ema, kes püüab välja murda alandusi täis argipäevast. Ema ja poja loo kaudu räägitakse aga laiematel ühiskondlikel teemadel: kuidas vaesus, pidev häbitunne oma elu pärast ning sooline ebavõrdsus viivad raskesti murtava vägivallaahelani.

Lavastaja sõnutsi räägib autor enda ja lähedaste elu näitel ühiskonna sotsiaalmajanduslikel varjualadel toimuvast.

"Võiks eeldada, et ühe noorema põlvkonna prantsuse kirjaniku päritolu lugu jääb meile eestlastena kaugeks, aga tegelikult on Louis' loomingus ehmatavalt palju äratundmishetki. Püüan lavastuses vaadata maailma, kus vägivald on muutunud nii igapäevaseks, et seda ei märgata enam vägivallana, vaid võetakse kui paratamatust," lisas Reimann.

Lavastaja ja dramatiseerija Oliver Reimann (EMTA), dramatiseeringu konsultant Priit Põldma, kunstnik Kristjan Suits, valguskujundaja Rene Liivamägi, helilooja ja helikujundaja Jakob Juhkam, tõlkija Heli Allik. Osades Hilje Murel, Erling Eding (EMTA lavakunstikooli 32. lennu üliõpilane) ja Britta Soll.