X!

Édouard Louis' looming tuuakse draamateatris esimest korda Eesti lavale

Teater
Draamateatris algasid lavastuse „Ühe naise võitlused ja metamorfoosid“ proovid
Vaata galeriid
5 pilti
Teater

7. märtsil esietendub Eesti Draamateatri väikeses saalis Oliver Reimanni diplomilavastus "Ühe naise võitlused ja metamorfoosid", mis põhineb Édouard Louis' samanimelisel autobiograafilisel teosel. See on esimene kord, kui kaasaegse prantsuse kirjaniku Édouard Louis' looming Eestis teatrilavale jõuab.

Lavastaja ja dramatiseerija Oliver Reimanni sõnul on lavastuse keskmes ema ja poja lugu, mis jõuab vaatajani mälupiltide kaudu. "See on kaugenemise ja lähenemise, unistamise ja muutumise lugu," avas Reimann. 

"Ühe naise võitlused ja metamorfoosid" on katse mõista ema, kes püüab välja murda alandusi täis argipäevast. Ema ja poja loo kaudu räägitakse aga laiematel ühiskondlikel teemadel: kuidas vaesus, pidev häbitunne oma elu pärast ning sooline ebavõrdsus viivad raskesti murtava vägivallaahelani. 

Lavastaja sõnutsi räägib autor enda ja lähedaste elu näitel ühiskonna sotsiaalmajanduslikel varjualadel toimuvast.

"Võiks eeldada, et ühe noorema põlvkonna prantsuse kirjaniku päritolu lugu jääb meile eestlastena kaugeks, aga tegelikult on Louis' loomingus ehmatavalt palju äratundmishetki. Püüan lavastuses vaadata maailma, kus vägivald on muutunud nii igapäevaseks, et seda ei märgata enam vägivallana, vaid võetakse kui paratamatust," lisas Reimann. 

Lavastaja ja dramatiseerija Oliver Reimann (EMTA), dramatiseeringu konsultant Priit Põldma, kunstnik Kristjan Suits, valguskujundaja Rene Liivamägi, helilooja ja helikujundaja Jakob Juhkam, tõlkija Heli Allik. Osades Hilje Murel, Erling Eding (EMTA lavakunstikooli 32. lennu üliõpilane) ja Britta Soll.

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

12:59

Martti Helde mängufilm "Hõbevalge" on leidnud partnerid Soomest, Rootsist ja Lätist

12:35

Suri Eesti Kunstiakadeemia kauaaegne õppejõud, disainer Maarja Mõtus

12:15

Uue nimega Underi ja Tuglase Kirjandusinstituut paneb rõhku kirjandusteadusele

12:09

Édouard Louis' looming tuuakse draamateatris esimest korda Eesti lavale

12:09

Karl Birnbaum: mulle meeldib Von Krahli puhul see, et me oleme kõik noored

12:00

Uue muusika reede: Flea, Disclosure, Emily J, Guns N' Roses, Blix

11:49

Loe katkendit leedu kirjaniku Jurgis Kunčinase romaanist "Tūla"

09:26

Sinijärve raamatusoovitused: "Kui kõmiseb kõu" läheb peale igas vanuses lugejatele

04.12

Galerii: Juhan Liivi muuseumi uus püsinäitus avab luuletaja omailma Uuendatud

04.12

Eesti Raadio Laste Laulustuudio toob publiku ette uue versiooni Pärdi lastekantaadist

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12:35

Suri Eesti Kunstiakadeemia kauaaegne õppejõud, disainer Maarja Mõtus

04.12

Kaur Riismaa: tegeleme väikeste asjadega, aga ei pane suurt pilti enam tähele

04.12

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

04.12

Mehis Heinsaar: suurim viga, mida kirjanik teha saab, on püüda kirjutada kellegi teise moodi

02.12

Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

12:00

Uue muusika reede: Flea, Disclosure, Emily J, Guns N' Roses, Blix

12:09

Édouard Louis' looming tuuakse draamateatris esimest korda Eesti lavale

04.12

Ilmus Nõukogude Eesti tätoveerimiskultuuri tutvustav raamat

04.12

Arvustus. "Magavad mehed": pimedasse džunglisse kompama jättes

03.12

Veiko Tubin lavastusest "Käte ja jalgadega inimene": soovisime panna vaataja ette peegli

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo