X!

Galerii: draamateater jagas kolleegipreemiaid

Teater
Naispeaosa Suure Antsu pälvis Harriet Toompere
Vaata galeriid
9 pilti
Teater

Eesti Draamateater võttis pühapäeval traditsioonilisel Antsude peol kokku lõpusirgele jõudva aasta ning jagas kolleegiauhindu.

Aasta jooksul andis draamateater 445 etendust, mida külastas 123 061 vaatajat.

Käsu-Antsu ehk lavastajapreemia pälvis sel aastal Hendrik Toompere juunior lavastuse "Ükskord Liibanonis" eest.

Naispeaosa Suureks Antsuks kuulutati Harriet Toompere Kadri rolli eest lavastuses "Kõrvaltegelased". Meespeaosa Suure Antsu sai teist aastat järjest Tõnis Niinemets Caligula rolli eest lavastuses "Caligula".

Naiskõrvalosa Väikeseks Antsuks hääletasid kolleegid Hanna Jaanovitsi Drusilla osatäitmise eest lavastuses "Caligula". Meeskõrvalosa Väike Ants läks Lauri Kaldojale rollide eest lavastuses "Ükskord Liibanonis" ning Proteuse/Demetriadese rolli eest lavastuses "Maag".

Ilu-Antsu noppis Mehis Pihla lavastuse "Ükskord Liibanonis" teksti eest. Parimaks tehniliseks töötajaks ehk Asi-Antsuks valiti heli- ja videomeister Taaniel Pogga. Abi-Antsu ehk parima teenindava töötaja tiitli pälvis dramaturg Mehis Pihla.

Kaval-Antsu tiitli andsid teatrijuhid EMTA lavakunstikooli 32. lennu tudengile Oliver Reimannile noortepileti väljamõtlemise ning meisterliku suhete korraldamise eest.

Lavatagusteks Töömesilasteks valis juhtkond etenduse juhi-rekvisiitori Tiia Maria Barsti ja vanemlavameistri Martin Sakuri.

Aasta hõivatuima näitleja tunnustuse ning loomingulise enesetäiendamise reisi pälvis naisnäitlejate hulgast Hanna Jaanovits (108 etendust) ja meesnäitlejate seast Tõnis Niinemets (120 etendust).

Antsude peol anti üle ka heategevusliku lavastatud lugemise "Täna loeme maatriksit" ja Jõulusahvri heategev tulu summas 11 764 eurot, mis jaotub võrdselt kahe perevägivalla tagajärgedega tegeleva organisatsiooni – MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu ja MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse – vahel.

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

15:02

Galerii: draamateater jagas kolleegipreemiaid

14:08

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

12:43

Pildid: Eesti kunstnikud osalesid rahvusvahelisel käsitrükifestivalil Gruusias

12:26

"Teise mätta otsast": nüüdiskultuuri tuleb vallata nagu omaette keelt

12:20

Loe katkendit Hasso Krulli esseest "Igavene taastulek"

10:18

Ulmenthal avaldas debüütlühialbumi "All My Dreams"

08:42

Keelesäuts. Tuli lõlletab

08:35

Sinijärve raamatusoovitused: uus ÕS on armastusega kokku keedetud rammuleem

08:00

Minu elu muutnud raamat | Contra ja "Jänesepoeg, kes luuletas"

21.12

Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

20.12

Edetabel. Aasta parimad albumid 2025

21.12

Arvustus. Parim aeg elamiseks – hukkumisele määratud maailmas

20.12

Aasta parimad albumid 2025. Isiklikud edetabelid

20.12

Navitrolla esitleb Tartus 30 aasta taguseid maale

20.12

Ilmar Raag: inimkond ei õpi midagi

21.12

Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

21.12

Karl Martin Sinijärv: hakkasin "OP-i" juhtima ilma varem saateid nägemata

21.12

Pildid: Manfred Dubovi ja Marta Stratskase maalinäitus Vabaduse galeriis

19.12

Uue muusika reede: Arg Part, Kali Uchis, Lil Till, Steven Ilves jt

08:42

Keelesäuts. Tuli lõlletab

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo