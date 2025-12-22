Galerii: draamateater jagas kolleegipreemiaid

Aasta jooksul andis draamateater 445 etendust, mida külastas 123 061 vaatajat.

Käsu-Antsu ehk lavastajapreemia pälvis sel aastal Hendrik Toompere juunior lavastuse "Ükskord Liibanonis" eest.

Naispeaosa Suureks Antsuks kuulutati Harriet Toompere Kadri rolli eest lavastuses "Kõrvaltegelased". Meespeaosa Suure Antsu sai teist aastat järjest Tõnis Niinemets Caligula rolli eest lavastuses "Caligula".

Naiskõrvalosa Väikeseks Antsuks hääletasid kolleegid Hanna Jaanovitsi Drusilla osatäitmise eest lavastuses "Caligula". Meeskõrvalosa Väike Ants läks Lauri Kaldojale rollide eest lavastuses "Ükskord Liibanonis" ning Proteuse/Demetriadese rolli eest lavastuses "Maag".

Ilu-Antsu noppis Mehis Pihla lavastuse "Ükskord Liibanonis" teksti eest. Parimaks tehniliseks töötajaks ehk Asi-Antsuks valiti heli- ja videomeister Taaniel Pogga. Abi-Antsu ehk parima teenindava töötaja tiitli pälvis dramaturg Mehis Pihla.

Kaval-Antsu tiitli andsid teatrijuhid EMTA lavakunstikooli 32. lennu tudengile Oliver Reimannile noortepileti väljamõtlemise ning meisterliku suhete korraldamise eest.

Lavatagusteks Töömesilasteks valis juhtkond etenduse juhi-rekvisiitori Tiia Maria Barsti ja vanemlavameistri Martin Sakuri.

Aasta hõivatuima näitleja tunnustuse ning loomingulise enesetäiendamise reisi pälvis naisnäitlejate hulgast Hanna Jaanovits (108 etendust) ja meesnäitlejate seast Tõnis Niinemets (120 etendust).

Antsude peol anti üle ka heategevusliku lavastatud lugemise "Täna loeme maatriksit" ja Jõulusahvri heategev tulu summas 11 764 eurot, mis jaotub võrdselt kahe perevägivalla tagajärgedega tegeleva organisatsiooni – MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu ja MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse – vahel.