Galerii: Viimsi Artiumi uue näitused toovad kokku pikaaegsed teekaaslased

Matti Tapio Vainio ja Tomi Slotte Dufva “Dialoog / Mis meie vahel liigub” Viimsi Artiumi kunstikooli galeriis
Matti Tapio Vainio ja Tomi Slotte Dufva “Dialoog / Mis meie vahel liigub” Viimsi Artiumi kunstikooli galeriis Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Viimsi Artiumi kaks uut näitust on kokku toonud vanad sõbrad ja teekaaslased.

Artiumi tünnigaleriis esitlevad Ignar Fjuk ja Silver Vahtre ühisnäitust "Pea_aegu_145". Fjuki abstraktses ja muutuvas kosmilises ruumis leidub vallatuid tegelasi ja kentsakaid lugusid, mida Vahtre leebe huviga silmitseb ja seejärel oma piltidele püüab. 

"Meid on alati huvitanud ruum, arhitektuur, aga see tähendab alati ka inimest. Kuigi Oskar Wilde on öelnud juba ammu, et kogu kunst on üpris kasutu, siis tundub, et see komme kasutuid asju teha ei ole kahanenud, nii et teeme ikka," rääkis kunstnik Silver Vahtre.

"Ja see töö või kunst ongi see, et sa selle läbi saad paremaks, muutud või jääd igaveseti nooreks, seda me soovime kõik," lisas Fjuk. "Meil silveriga ongi nii, et see puhang või koostegemise lust on aastakümnete järel vahel ikkagi purskub välja ja nüüd tekkiski järjekordne kavatsus avastada seda kaunist galeriid."

Viimsi kunstikooli galeriis kestab aga märtsi lõpuni kahe Soome kunstniku näitus "Dialoog / Mis meie vahel liigub".

Viimsi kunstikooli direktori Matti Tapio Vainio ja Aalto ülikooli õppejõu Tomi Slotte Dufva sõprus algas ülikoolipäevil. Erinevast käekirjast hoolimata on kunstnikud jõudnud sarnase mõttemaailmani. Nendevaheline visuaalne dialoog on ühtaegu mänguline ja tõsine, püüdes tajuda ja mõista maailma, mille sees me elame. 

"Selline naljaviskamine läbi kunsti ühildab meid just sõpruse kaudu, et me suudame visata teisele joonistuse, see võib olla figuratiivne, aga Tomi jätkab seda oma loomingu kaudu," lausus Vainio.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

