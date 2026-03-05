X!

Hanna-Liina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

Muusika
Foto: Ken Mürk/ERR
Muusika

Laulja Hanna-Liina Võsa rääkis kultuurisaates "OP", et tema särav ja helge imidž on talle vahel takistuseks olnud ning temas on ka tumedam pool, mida ta tahaks lauldes jagada.

Võsa tähistab tänavu oma 45. sünnipäeva Broadway-teemalise kontserdiga. "Broadway tuli esmalt mu ellu läbi muusikafilmide, näiteks "Mary Poppins" ja "Helisev muusika". Eriti meeldisid need, kus mängis Julie Andrews. Kui ma olin 16-aastane, siis me käisime ETV kooriga New Yorgis ja meil oli võimalus minna vaatama muusikali "Victor/Victorie", kus Andrews ka peaosa mängis," meenutas Võsa.

"See konkreetne külaskäik New Yorki tõi äratundmise, et see on see, mida ma oma ellu tahan," lisas Võsa, kes läks juba kahe aasta pärast ka ise New Yorki, kuhu ta plaanis ka pikalt jääda.

"Siis hakkas kuidagi midagi soonima. Mulle ei meeldinud see tunne, et ma jään Eesti jaoks kaugeks. Ma ei tahtnud siin lihtsalt külas käia, poolvõõras olla. Tegin teadlikult lükke, et pean tagasi tulema ja õnneks ma sain kümme aastat peale New Yorki minemist kutse Estonia teatrist tulla asendama Hele Kõrvet muusikalis "Minu veetlev leedi"."

Võsa tõdes, et vahepeal oli New Yorkis ka väga raske. "Aga mulle on meelde jäänud ikka ainult väga põnev ja huvitav. Mulle meeldis see vabadus, mis mul oli. Keegi otseselt ei suunanud mind, keegi ei teinud minu eest otsuseid, ma ise sain need kõik teha. See mulle kohutavalt meeldis."

Laulja märkis, et tal on ka pool, mida palju kuulajad ei tunne. "Tegelikult on mul väga tugev tume pool. Ma hullult tahaksin seda ka väljendada," rääkis Võsa ning lisas, et tema särav ja helge imidž on veidi ka takistuseks.

"Sellega on nüüd kõik. Ma proovin nüüd ikkagi teiste jaoks ka terviklikuks inimeseks areneda," naeris Võsa. "Ei ole ainult see särav pool, ausõna. Mulle väga meeldib seda tumedat ka jagada. Õnneks käib praegu "Cabaret", kus ma saan seda välja elada."

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "OP", intervjueeris Owe Petersell

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17:18

Netflixi sarjale muusika loonud Raul Ojamaa: muusika ülesanne on pilti toetada

15:41

Eva Koff: mulle meeldib, kui looming tekitab minus rahutust

14:03

Klaasikunstnik Kati Kerstna: klaas on korraga habras ja tugev

11:56

Arvustus. "Tantsi tolm põrandast": ma kannan neid eneses

09:22

Silver Õun: kuidas hakkama saada Béla Tarrist maha jäänud maailma(de)ga?

06.03

Tartus kanti ette esimene eestlase kirjutatud luuletus

06.03

Galerii: Viljandis saab näha Johann Köleri vähe eksponeeritud teoseid

06.03

Pärnu Uue Kunsti Muuseumis avaneb maalikunstnike liidu aastanäitus

06.03

Noore skulptori peapreemia pälvis Kail Timusk

06.03

Uue muusika reede: Harry Styles, Olivia Rodrigo, Borm Bubu, Anne Hathaway jt

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

06.03

Uue muusika reede: Harry Styles, Olivia Rodrigo, Borm Bubu, Anne Hathaway jt

05.03

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

04.03

Draamateatri lavale jõuab plahvatusohtliku ema ja poja suhte lugu

06.03

Galerii: Viljandis saab näha Johann Köleri vähe eksponeeritud teoseid

06.03

Tartus kanti ette esimene eestlase kirjutatud luuletus

06.03

Pildid: Tallinnas avati Lõuna-Eesti kunstnike ühisnäitus

05.03

Hanna-Liina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

06.03

Mirjam Sirak: teater pole noore jaoks kohustus, vaid väärtus

05.03

Veneetsia kunstibiennaal lubab tänavu osaleda ka Venemaal

06.03

Galerii: Evi Tihemets avas näituse "Pühendus metsale"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo