Esimest korda toimuv Eesti filmi kuu tõmbab tähelepanu kodusele filmikultuurile

Eesti filmi sünnipäevaks peetakse 30. aprilli, sest sel päeval 1912. aastal näidati Tartus kinos Illusion Johannes Pääsukese filmi katselendur Sergei Utotškini lendudest Tartu taevas.

Eesti filmi kuu eesmärk on populariseerida kodumaist filmikunsti ning juhtida tähelepanu selle mitmekesisusele ja kvaliteedile, tuues esile laia valiku filme, mis on kättesaadavad nii kinodes kui ka kodustel ekraanidel. Filmikuu eestvedaja on Eesti Filmi Instituut (EFI).

"Usun, et mõte igal aastal Eesti filmi tähistada oli samaaegselt paljudel valdkonna inimestel. Eesti filmi päeva on ka eelnevalt suuremalt tähistatud, ent nüüd sai sellest Eesti filmi kuu, sest tundus võimatu ühte päeva kogu valdkond ära mahutada," lausus Eesti filmi kuu eestvedaja Sigrid Saag.

Sae sõnul on Eesti film jõudnud kohta, kus vaatajatele pakutakse väga erinäolist kino.

"Kino, mis on rikkalik ja mitmekülgne ning kõnetab erinevat vaatajat. Lisaks juba tunnustatud autoritele on meil peale kasvamas värske filmitegijate põlvkond, kelle fookuses on hoopis uutmoodi teemad ning kelle looming rikastab meie kultuurimaastikku veelgi," märkis ta.

Täpne programm kuulutatakse järk-järgult välja järgnevate nädalate jooksul, kuid korraldajate sõnul on lisaks kinoseanssidele kavas erinevad sündmused, näitused, aktsioonid ning palju muud. Eraldi tähelepanu all on filmiharidus: 1.–12. aprillini kutsutakse filmikuu raames üldhariduskoole üles minema koos õpilastega kinno Eesti filme vaatama ning looma seejärel ruumi aruteludeks filmides nähtu üle.

Lisaks jagatakse 24. aprillil välja Eesti filmi- ja teleauhinnad. Eesti Filmiajakirjanike Ühing kuulutab Neitsi Maali auhinna laureaadid välja 26. märtsil.