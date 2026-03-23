Galerii: Tartumaa teine tantsupäev pakkus suurt festivalimelu

Täismajale antud kontsert tõi välja tantsijate tugeva tehnilise taseme ja kandva kontseptsiooniga tantsud, mida saatis kogukonna suur toetus saalis. Tartumaa noortele pakkus elamusi Fine5 tantsuteater, mis esitas uusversioone varasematest tantsudest Koolitantsul ja ka omaloomingut.

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad koreograaf, tantsija ja muusik Igor Lider, koreograaf ja tantsuõpetaja Kristiina Vilipõld ning vabakutseline koreograaf ja tantsuõpetaja Daniela Privis. Nemad teevad ka tantsude valiku maikuus Jõhvi kontserdimajas toimuvatele lõppkontsertidele.

"Tartu tantsud pakkusid palju mitmekülgseid elamusi ja väga erinevat lähenemist tantsule. Siinkohal suur kummardus õpetajatele ja juhendajatele, kelle mõju tantsijate kujundamisel on äärmiselt suur. Usun, et see vastutus paneb igaüht mõtlema, mis on just need oskused ja teadmised, mida soovin õpetajana noortele tantsijatele edasi anda, et neist kujuneksid mitmekülgsed ja mõtlevad tantsijad," jagas mõtteid tantsupäevast žüriijuht Aneta Varts.

Tartumaa tantsupäeva kontserdijuht oli Aaron Thor Härm.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärk on esile tuua kontserdil kõlama jäänud tantse ja tantsijaid ning nende juhendajaid ja tantsude autoreid.

Tartumaa teisel maakondlikul tantsupäeval pälvisid tunnustuse:

Lihtsate liikumistega loodud mõjusa ja mõnusa energiaga kompositsioon: Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Kiired ja vihased" , autor Rosann Oras.

Tartumaa teise maakondlikul tantsupäeval valiti publiku lemmikuks Solar tantsuklubi tants "Tule ja vee pinksivõistlus", autor Brittany Krijer.

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 28. märtsini üle Eesti.

9. ja 10. mail jõuavad Jõhvi kontserdimajas lavale pidulikud lõppkontserdid. Lõppkontsertidel esinevad tantsud kuulutab žürii välja peale kõiki maakondlikke tantsupäevi märtsi lõpus.