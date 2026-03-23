Galerii: Tartumaa teine tantsupäev pakkus suurt festivalimelu

Koolitantsu Tartumaa teisel tantsupäeval 16. märtsil olid Vanemuise suure maja laval Tartumaa algkooli ja gümnaasium+ vanuseastme tantsijad.

Täismajale antud kontsert tõi välja tantsijate tugeva tehnilise taseme ja kandva kontseptsiooniga tantsud, mida saatis kogukonna suur toetus saalis. Tartumaa noortele pakkus elamusi Fine5 tantsuteater, mis esitas uusversioone varasematest tantsudest Koolitantsul ja ka omaloomingut.

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad koreograaf, tantsija ja muusik Igor Lider, koreograaf ja tantsuõpetaja Kristiina Vilipõld ning vabakutseline koreograaf ja tantsuõpetaja Daniela Privis. Nemad teevad ka tantsude valiku maikuus Jõhvi kontserdimajas toimuvatele lõppkontsertidele.

"Tartu tantsud pakkusid palju mitmekülgseid elamusi ja väga erinevat lähenemist tantsule. Siinkohal suur kummardus õpetajatele ja juhendajatele, kelle mõju tantsijate kujundamisel on äärmiselt suur. Usun, et see vastutus paneb igaüht mõtlema, mis on just need oskused ja teadmised, mida soovin õpetajana noortele tantsijatele edasi anda, et neist kujuneksid mitmekülgsed ja mõtlevad tantsijad," jagas mõtteid tantsupäevast žüriijuht Aneta Varts.

Tartumaa tantsupäeva kontserdijuht oli Aaron Thor Härm.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärk on esile tuua kontserdil kõlama jäänud tantse ja tantsijaid ning nende juhendajaid ja tantsude autoreid.

Tartumaa teisel maakondlikul tantsupäeval pälvisid tunnustuse:

  • Lihtsate liikumistega loodud mõjusa ja mõnusa energiaga kompositsioon: Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Kiired ja vihased", autor Rosann Oras.
  • Eristuva stiilivalikuga ja vahvate paaristöö momentidega tants: RN Stuudio tantsuga "Tvist", autor Merit Täht.
  • Erinevas vanuses tantsujalgu ühendav muhe lugu: V.A.T Crew tantsuga "Sadajalga", autorid Kätlin Kirn ja Ingrid Pae.
  • Vabad ja mõnusad liikumised pühendunud tantsijate esituses: Error tantsukool tantsuga "Nõiutud", autor Liisa Mugra.
  • Mängulise kambavaimu ja mitmekülgse lavaruumi kasutusega tants: Bertram Studios tantsuga "Sõpruse tänaval", autor Karmi Pikkma.
  • Olulise sõnumiga kerge ja helge tant: SK Finess tantsukool tantsuga "Las ma puhun su valule", autor Kärg Valner.
  • Terviklikult lõpuni arendatud idee ja sooja energiaga vahva tants: Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Kollane buss", autorid Kerstin Lõhmus, Maarja Pruuli ja Karoliina Lään.
  • Ruumi ja õhuga tervikliku unelemise tundega lugu: Just tantsukool tantsuga "Uneledes unistustes", autorid Anne Tamm-Kivimets ja tantsijad.
  • Eksperimentaalsed ja emotsionaalsed koreograafilised ideed tugevas esituses: Error tantsukool tantsuga "Käbi ei kuku häbist kaugele", autor Berta Parv.
  • Põnev igavlemine!: Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Kui on igav!", autor Marit Männiste.
  • Puhas, mitmekihiline ja energiline esitus: Bertram Studios tantsuga "Peened preilid", autor Agnes Blank.
  • Mitmekülgsed joonised ja lavaruumi kasutus: Ciara tantsukool tantsuga "Mustrid", autor Carolin Arnold.
  • Meisterliku grupitunnetuse ja tõstetehnikaga musikaalsed ja julged ideed: Bertram Studios tantsuga "2.0", autor Jane Pärn.
  • Hüpnootiline ja rikkalik koreograafia: Error tantsukool tantsuga "Valgus üle varjude", autor Gerardo Olivares Avelar.
  • Tugevalt laetud energiaga enesekindel esitus: VK Janika Tantsuline Eliit tantsuga "Femme Fatale", autor Elina Gorelašvili.

Tartumaa teise maakondlikul tantsupäeval valiti publiku lemmikuks Solar tantsuklubi tants "Tule ja vee pinksivõistlus", autor Brittany Krijer.

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 28. märtsini üle Eesti.
9. ja 10. mail jõuavad Jõhvi kontserdimajas lavale pidulikud lõppkontserdid. Lõppkontsertidel esinevad tantsud kuulutab žürii välja peale kõiki maakondlikke tantsupäevi märtsi lõpus.

Toimetaja: Karmen Rebane

"PSÜHHO" UUED OSAD

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

"Ave Maria" kogus avanädalavahetusel pea 7000 külastust

Margit Mutso: Karp pole oma tööde suhtes ühti nii tundetu

Meribel Sarah Kiviselg: miks vajavad noored digiajastul teatrit rohkem kui kunagi varem?

Keeleminutid. Käändub, ei käändu

Esimest korda toimuv Eesti filmi kuu tõmbab tähelepanu kodusele filmikultuurile

The Cure esineb suvel Tallinnas

Keelesäuts. Kalade poeesia

Tantsulavastus "Mis sul viga on?" otsib noorte ärevuse põhjuseid

Neli inimest soovib asuda Eesti Kunstimuuseumi juhtima

Mart Koldits: individualismi pendel on läinud liiga kaugele

The Cure esineb suvel Tallinnas

Teatrikriitik: parimad rollid ja lavastused jäid tänavu nomineerimata

Väikese printsi auhinna laureaadid on Haide Männamäe ja Toomas Tross

Galerii: luulerännak tõi tänavale tuntud näitlejad ja kirjanikud

Nädala album. Maailma kuulatuimale artistile pole mõtet vastu jonnida

Suri näitleja Chuck Norris

Uues lavastuses tserebraalparalüüsiga tegelast kehastav Punga: me räägime lootusest

Arvustus. Tõelisuse otsingul

Uue muusika reede: Tommy Cash, Alonette, BTS, 35maffia

