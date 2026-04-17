PÖFF-i 30. sünnipäeval toimub Tallinnas teadus- ja faktipõhise sisu tootjate kongress

Teadus- ja faktipõhise sisu tootjate maailmakongress on teadus-, ajaloo-, loodus- ja muule faktipõhisele sisuloomele pühendatud foorum, mis ühendab loojaid, tootjaid, levitajaid, ringhäälinguid ja voogedastusplatvorme üle kogu maailma. Eelmisel aastal toimus kongress Rio de Janeiros.

"Me jagame PÖFF-iga ühist kirge innovatsiooni vastu – sellepärast otsustasime esimest korda kohtuda Eestis, mida tunnustatakse maailmas kui üht arenenumat digiühiskonda," ütles kongressi nõukogu esimees Patrick Hörl.

PÖFF-i direktori Tiina Loki sõnul näitab sellise mastaabiga sündmuse jõudmine Tallinna, et PÖFF-il ja selle filmitööstusüritusel Industry@Tallinn & Baltic Event on maailmas väga hea maine. "Me oleme uhked, et kongress on valinud meid oma partneriks ja me saame olla rahvusvahelise tööstuse juhtkujude ning Eesti loomesektori vahendajaks," ütles ta.

Üks olulisemaid teemasid, mida eeloleval kongressil käsitletakse, on tehisintellekti kiire areng ja selle mõju valdkonnale.

"Käes on pöördepunkt ja me vajame ausat arutelu, et ergutada värsket mõtlemist. Soovin kaasata meie tegevusse rohkem uue põlvkonna sisuloojaid, et saaksime üheskoos avastada uusi viise tähtsate lugude jutustamiseks," sõnas kongressi uus juht Sara Ramsden.

Pimedate Ööde filmifestival leiab aset 6.–22. novembrini.