Galerii: Linnagaleriis avati Priit Pärna näitus "Puravik"

Priit Pärna graafikas korduvad küll samad motiivid ja karakterid kui ta joonisfilmides ja raamatuillustratsioonides või karikatuurides, kuid süsi on talle juba visandimaterjalina võimaldanud hoopis teistsugust vabadust.

"Paralleelselt filmiga ma avastasin selle, et söega võib teha nii et, võtan ja joonistan, mida tahan," rääkis Pärn.

"Kui süsi on paberile tehtud ja ei ole fikseeritud, siis saab selle mingi lapi või tekstiiliga ära pühkida. Praktiliselt paber on puhas, aga ta ei ole päris puhas. Seal on midagi. Siis tuleb see huvitav mäng, nagu dialoog, ma hakkan mängima sellega," lisas legendaarne joonisfilmide autor.

Linnagalerii näitusel on esil ka Pärna abstraktsem pool, mis kasvas omakorda välja söega katsetamisest. Kuraator Tamara Luuk ütleb, et abstraktsionism võimaldab kunstnikul enda kohta rohkem teada saada. Priit Pärn on aga Eesti ühiskonda õpetanud nii-öelda kastist välja mõtlema.

"Priit Pärn on tervik. Ja see, kuivõrd osavalt ta suudab ära kasutada iga asja spetsiifikat, sõna spetsiifikat stsenaariumites, raamatutes, karikatuuris, see on juba klassika. Ja siis muidugi veel söejoonistused. See on tema jaoks tohutu avastus. Ta ise väidab, et kui ta selle avastas, sai aru, et siin on tal totaalne vabadus ja olge lahked. Nad ei taha midagi öelda," rääkis Luuk.

Priit Pärna näitus Linnagaleriis on viimane enne galerii tagasiminekut Tallinna Kunstihoonelt Eesti Kunstnike Liidu alluvusse.

Pärna "Puravik" jääb Linnagaleriisse vaadata viienda juulini.