Elo Selirand pani telerežissööri töö kaante vahele

Kirjastuses Tänapäev ilmus režissöör Elo Seliranna raamat "Mata mu süda telemajja", kust ka kirjeldab olukordi ja räägib inimestest, kes on ekraanil ja kaadri taga.

Elo Selirand on teinud režissöörina tuhandeid tunde otseülekandeid ja salvestanud laste-, teatri-, lavastuslikke saateid. Nii suur- kui minivorme. Töötanud raadios, olnud mängufilmide juures režissööri esimene assistent, kirjutanud 10 raamatut. Osa neist Aliis Jõe nime all.

Romaani "Tormpuudlane" eest pälvis Selirand 2019. aastal Tammsaare kirjanduspreemia.

Autorile omase huumoriga kirjeldab ta olukordi ja räägib inimestest, kes on ekraanil, ja neist, kes jäävad kaadri taha. Paavsti külaskäik Tallinna, tragikoomilised seigad matuseülekannetelt, staaroperaatori tuleristsed, murtud luud ja haiglast põgenemine.

"Ning nagu kaadri autor on jäänud ajas anonüümseks, on jäänud anonüümseks paljud inimesed, kelleta miljonite elu oleks teistsugune. Liialdamata. Mul on hea meel, et ma saan mõnest neist kirjutada," sõnas Selirand.