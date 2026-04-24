Galerii: Tütar galerii uue näituse keskmes on näiline turvalisus

Rahvusvaheline grupinäitus “Turvalised lõksud“ Tütar galeriis
Neljapäeval avati Tallinnas Tütar galeriis näilise turvalisuse temaatikat käsitlev rahvusvaheline grupinäitus "Turvalised lõksud".

Näitus "Turvalised lõksud" toob kokku teosed, milles käsitletakse kontrolli kui näilist kindlust. Teosed toimivad pingeväljas, kus võlu ja häiriv võõritustunne eksisteerivad kõrvuti – mugavusest saab ebamugavus ning tuttavlikkusest kummastus.

Näituse kuraator on Maria Helen Känd. Kuraator tõi näituse saatetekstis välja, et tänapäeva lääne ühiskonnas on juurdunud uskumus, et saame iseennast ja meist väljapoole jäävat maailma hallata ja juhtida. Kontrollimine pakub turvatunnet ja vaigistab hirmu tundmatuse ees.

"Kontrolli puudumine – seotus, sõltumine, allumine – mõjub aga ahistavalt. Samas jääb ka osa iseendast meile alati teadvustamatuks ning kättesaamatuks. Ennast ja ümbritsevat juhtida püüdes toetume seega üha enam kujutlustele "minast" ja maailmast, mis tegelikult ei allu meie tahtele. "Turvalised lõksud" kutsubki mõtisklema teistsuguse loogika üle, milles kontroll ise ja vajadus selle järele paljastuvad tegeliku lõksuna," kirjutas ta.

Näitusel osalevad prantsuse kunstnik ja uurija Anaïs Goupy, läti kunstnik Liga Spunde ning fotokunstnik Ruudu Ulas ja multidistsiplinaarne kunstnik Madlen Hirtentreu Eestist. 

Näitus "Turvalised lõksud" jääb avatuks 21. juunini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Galerii: Tütar galerii uue näituse keskmes on näiline turvalisus

