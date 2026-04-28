Nigulistes esietendub Teet Kase ja Kristjan Kannukese lavastus "Halo"

Kristjan Kannukene ja Teet Kask Autor/allikas: Stanislav Moškov
Niguliste muuseumi Antoniuse kabelis kohtuvad koreograaf-lavastaja Teet Kase soolotants ja helilooja Kristjan Kannukese muusika. Üheskoos tuuakse välja tantsusarja "Elutantsud igavikule" kolmas lavastus "Halo".

Lavastus on inspireeritud Bernt Notke töökojas 15. sajandi lõpul maalitud "Surmatantsu" aegadeülesest sõnumist.

 "Surmatants peegeldab kaduvuse paratamatust ja kutsub selle üle mõtisklema. Mis saab, kui vaadata surelikkusele ausalt ja otse silma – mitte hirmuga, vaid uudishimuga? Halo (vana-kreeka keeles "ring", "ketas", "särapärg", "oreool') sümboliseerib seda sisemist valgust, mida surmateadlikkus on läbi aegade inimestele kinkinud," ütles Teet Kask.

Kase ja Kannukese lavastuses põimuvad omavahel tants, kunst ja muusika, mis tantsisklevad elu ja surma, valguse ja pimeduse piiridel.

"Elutantsud igavikule" on 2025. aastal Teet Kase poolt algatatud tantsusündmuste sari, mille käigus tõlgendatakse Niguliste muuseumis asuvat "Surmatantsu" kui rahvusvaheliselt tuntuimat kunstiteost Eestis ning mõtestatakse tantsuliselt elu ajalikkust ja surmakultuuri.

Sarja esimesed kaks lavastust olid "Elutantsud igavikule" (Maria Solei Järvet ja Juulius Vaiksoo) ning "Viis et modis" (Teet Kask ja Gustavo Twardy).

"Halo" esietendub Antoniuse kabelis 3. mail.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

