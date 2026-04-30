Galerii: Looming jagas aastapreemiaid

Loomingu 2025. aasta parimate kaastööde eest pälvisid auhinna Triin Paja, luuletused (nr 1 ja 12); Ave Taavet, jutt "Šarniir nr 5" ja "Gentrifikatsiooni ohvrid" (nr 4); Jan Kaus, artikkel "Arm ja hirm. Elu ja armastuse irratsionaalsed jõud Gert Helbemäe "Ohvrilaevas"" (nr 1); Tormi Ariva, artikkel "Minevik, Olevik, tulevik. Eesti ulmekirjanduse algus" (nr 4); Priit Põldma, arvustus "See lõpuni seletamatu elu" (nr 1) ja Susanna Mett, luuletused (nr 12).

Preemiate üleandmisel esinesid Tormi Ariva, Jan Kaus, Susanna Mett, Triin Paja, Priit Põldma ja Ave Taavet. Musitseeris Erki Pärnoja.