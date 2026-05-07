X!

Eesti keeles ilmus graafiline romaan "Tüdruk püssiga. Lugu väikesest metsavennast"

Kirjandus
Foto: Draakon ja Kuu
Kirjandus

Kirjastus Draakon ja Kuu avaldas leedu autori Marius Marcinkeviciuse graafilise romaani "Tüdruk püssiga. Lugu väikesest metsavennast". Teose tõlkis Tiina Kattel.

Marcinkeviciuse teos räägib teise maailmasõja aegsest Leedust, kus noore Magdali perekond küüditatakse Siberisse, tüdrukul aga õnnestub okupantide käest pääseda ning temast saab metsavendade salga liige.

Loo on illustreerinud Lina Itagaki, kelle kujundatud "Siberi haiku" ilmus mõne aasta eest ka eesti keeles. Teosed on tõlkinud Tiina Kattel.

Raamatu toimetaja Mari Kleini sõnul võiks raamat tänu graafilise romaani vormile sobida hästi ka lastele, kuigi kindlasti ei ole tegu sisu poolest lihtsa lugemisega.

"Ta ei ole kuidagimoodi pateetiline ja teemat alavääristav. Ta on selline raamat, mida lõpuks loed klomp kurgus, on isegi raske öelda, kas see on lõpuks hea või halva lõpuga lugu, sest selle teema puhul on alati neid nüansse nii palju," sõnas Klein.

"Ta paneb mõtlema, kui hästi meil endal praegu on ja kui raske oli meie esivanematel, et meil oleks praegu nii hea. Võib-olla me peaksime rohkem mõtlema selle peale, mida nemad on läbi elanud, mitte muretsema ja virisema väikeste asjade pärast," lisas ta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:53

Galerii: Maris Karjatse ja Sarah Nõmm avasid näituse "Flora Erotica"

18:52

Eesti keeles ilmus graafiline romaan "Tüdruk püssiga. Lugu väikesest metsavennast"

18:45

Südalinna teatris esietendub Kertu Moppeli lavastus "Tramm nimega Iha"

17:12

Pildid: Merike Estna näituse avamine Veneetsia kunstibiennaalil

17:04

Reeli Reinaus avaldas kliimateemalise lasteraamatu "Juuli ja August. Kliimaprobleem"

16:59

Selgusid Kristjan Raua preemia nominendid

14:29

Draamateatri menulavastust "Rahamaa" mängitakse sel suvel ka Lätis

14:24

Eestis esineb raskemuusika legend Napalm Death

10:49

Olari Elts: mikromuudatused peatasid orkestrist lahkumise vaid hetkeks

10:45

Kellerteatris esietendub uus Eesti triller "Maarja tõmbas Tinderi"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

06.05

Suri arhitekt Raul Vaiksoo

06.05

Veneetsia bienaali avapäeva varjutasid boikotid ja protestid

10:49

Olari Elts: mikromuudatused peatasid orkestrist lahkumise vaid hetkeks

06.05

Ülevaade. Kuni ukrainlased nõukogude zombidest jagu saavad, on kõik võimalik

06.05

Pildid: Tallinnas avati Eesti noore kunsti oksjoninäitus

06.05

Kus siis lapsed on? Intervjuu Merike Estnaga

06.05

Eduard Vilde muuseumis esietendub Margus Kasterpalu lavastus "Igavikumehed"

06.05

Eesti paviljoni asekomissar: Venemaa osalemine saab natukene liiga palju tähelepanu

03.05

Erki Pärnoja: laenuhaldur ütles meile, et vähemalt üks pereliige võiks normaalset tööd teha

09:47

Arvustus. Tuha all on tunda hõõgumist. Kas küpseb seal kartul?

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo