Eesti keeles ilmus graafiline romaan "Tüdruk püssiga. Lugu väikesest metsavennast"

Marcinkeviciuse teos räägib teise maailmasõja aegsest Leedust, kus noore Magdali perekond küüditatakse Siberisse, tüdrukul aga õnnestub okupantide käest pääseda ning temast saab metsavendade salga liige.

Loo on illustreerinud Lina Itagaki, kelle kujundatud "Siberi haiku" ilmus mõne aasta eest ka eesti keeles. Teosed on tõlkinud Tiina Kattel.

Raamatu toimetaja Mari Kleini sõnul võiks raamat tänu graafilise romaani vormile sobida hästi ka lastele, kuigi kindlasti ei ole tegu sisu poolest lihtsa lugemisega.

"Ta ei ole kuidagimoodi pateetiline ja teemat alavääristav. Ta on selline raamat, mida lõpuks loed klomp kurgus, on isegi raske öelda, kas see on lõpuks hea või halva lõpuga lugu, sest selle teema puhul on alati neid nüansse nii palju," sõnas Klein.

"Ta paneb mõtlema, kui hästi meil endal praegu on ja kui raske oli meie esivanematel, et meil oleks praegu nii hea. Võib-olla me peaksime rohkem mõtlema selle peale, mida nemad on läbi elanud, mitte muretsema ja virisema väikeste asjade pärast," lisas ta.