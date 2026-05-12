Nigulistes alustab noorte pianistide kontserdisari "Klaverimuusika aastaajad"

Niguliste muuseum alustab uut kontserdisarja "Klaverimuusika aastaajad", mis pakub esinemisvõimalust noortele andekatele pianistidele.

Niguliste muuseumi-kontserdisaali iseloomustab sakraalarhitektuurile omane akustika ja ruumiline kaja. Niguliste on tuntud kui üks pikima kajaga siseruume Eestis, mille järelkõla võib ulatuda kuni 12 sekundini. Uus noorte pianistide kontserdisari "Klaverimuusika aastaajad" pakub esinemiseks huvitava atmosfääri, kuid paneb muusikud ka proovile.

"Niguliste on väga hea ruum orelikontsertide puhul, koorimuusika kõlab siin ideaalselt ja kui vaadat laiemalt Niguliste kontserdiporgrammi, siis kaasaegaset klassikat ja jazz-muusikat kõlab siin tihti. Klaver on ju instrument, mis ei ole lihtne siin majas. See eeldabki aeglasemat kava, teistsugust valikut. Ma arvan, et see ongi selles mõttes hästi huvitav väljakutse ka pianistile," rääkis Niguliste muuseumi direktor Merike Kurisoo.

Sarja avakontserdil astub üles Ukraina päritolu pianist Havryil Sydoryk, kes ühtlasi õnnistab õhtuse kontserdiga sisse Niguliste uue kontsertklaveri.

"Siin ei saa kiirustada, peab võtma aeglasi temposid ja peab võtma aega.
Siin on palju lugusid, mida ei saa mängida. Ma arvan, et 90 protsenti minu loomingust siin ei saa mängida, sest enamasti on minu looming on väga kiire ja hästi muutlik . Siin on raske mängida asju, mis on väga muutlikud, sest eelmine asi ei ole veel lõppenud, kui kostub juba järgmine. Need kattuvad üksteisega ja siis on väga segane," kirjeldas Sydoryk.

Edaspidi astub igal aastaajal kontserdisarja raames üles üks noor, alles haridust omandav ent andekas ja silmapaistev pianist.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

