Raadio Tallinna kuu plaat. Kadri Voorandi kompromissitu hingeotsing

On omamoodi luksus ja ka väljakutse lubada endale sedavõrd palju aega ja ruumi, et Kadri Voorandi "Songs To Hold You" täies pikkuses ja segamatult läbi kuulata. Nagu nimigi viitab, tegeleb see album inimhinge hoiuga. Valdavalt kahe muusiku, Kadri Voorandi ja Mihkel Mälgandi, täpsetes sooritustes ja seadetes on veendumus, mis ei väärata kordagi. See on midagi seisundimuusika laadset, millele on üsna keeruline ühtegi stiilinimetust külge riputada.

On otsitud autentset, et kutsuda nii endas kui kuulajas esile vabanemist, kergust, läbitunnetatust ja on selles otsingus äraspidisel moel enda vastu üsna armutud oldud. Et kõik kõlaks loomulik, vaevatu ja kulgev, on vaetud ja doseeritud hoolega. Õnneks less is more meetodil.

Plaadi tervikkuulamisele kutsub juba tõsiasi, et album liigub oma kesksete laulude ja neid ümbritsevate intro'de-outro'dega ühtlases lainetuses, moodustadeski ühtse rännaku. Tõdemused, mida laulutekstides välja öeldakse on vähesõnalised ja korduvad oma lühiduses mantratena, et sugereerida ühe või teise mõtte klaari lihtsust. Muu on muusikaline ruum, milles lubatakse nendel tõdedel edasi kajada.

"Songs To Hold You" ei pruugi oma kompromissitu hingeotsinguga kõigi tassike teed olla, kuid kui endale see tunnipikkune muusikaline teekond lubada, jätab see kindlasti jälje.