Joensuus toimub nädala lõpuni Soome-Ugri filmifestival FUFF

Neljapäeval sai Soomes Joensuus avapaugu Soome-Ugri filmifestival FUFF, kus tulevad näitamisele lühifilmid, täispikad filmid kui ka festivalile eelnenud töötubades valminud linateosed.

Neli päeva vältava festivali kinoprogramm hõlmab kahte erilinastust. Režissöör Andrés Duque'i vändatud ulmaline dokumentaal "Karjala. Rahvusvaheline, monumendiga" segab omavahel Soome ja Vene riigi vahel lõhestatud maa mütoloogilist ja poliitilist ajalugu ühendades Talvesõja taaga, stalinliku hirmuvalitsuse ja nõukogude võimu traagika Karjala maa, rahva ja pärimuse järjepidevusega. Karjala metsad ja rabad kannavad ühiselt jälgi ürgsest eelmodernsest ajast ja elust, mille kõrval haigutavad ka 20. sajandi tragöödiate haavad.

Thomas Milleri film "Noodaga laulupüük" keskendub noodaga kalade püüdmise tavale. Läbi kahe noore kalamehe töö kõneleb film peale traditsioonilise tehnoloogia elushoidmise ka Koitajoki hääbuvate kalavarude taastamise püüdlustest.

Festivali seitse lühifilmide programmi on koondatud päritolu järgi. Näitamisele tulevad nii mängu-, joonis- kui ka tõsielufilmid Karjalast, Ungarist, Soomest, Eestist, Saamimaalt ja väiksematelt soome-ugri rahvastelt. Põlisrahvaste omavahelise solidaarsuse vaimus linastuvad ka Lõuna-Ameerika ja Austraalia põlisrahvaste filmid koostöös Miradanativa and Indifestiga.

Lisaks kinoprogrammile on kavas suitsusaunarituaalid ja kunsti- ja käsitöötoad, muusika ja tants, metsamatkad, kunstinäitus ning molutamiskohvik.