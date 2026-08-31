Kirjanduslikud kolmapäevad alustavad 64. hooaega

2. septembril algusega toimub Tallinna Kirjanike maja musta laega saalis kirjanduslike kolmapäevade hooaja avaõhtu, millega tähistatakse veerand sajandi möödumist esimese poeetilise "Kaardipaki" – viie luuletaja tekstidega täiemahulise kaardipaki – ilmumisest. Laval on Adam Cullen, Asko Künnap, Jürgen Rooste ja Karl Martin Sinijärv ning toimub uue teose avalik esmaettelugemine.

Kirjanduslikel kolmapäevadel saab tänavu alguse 64. hooaeg, tegemist on Eesti kõige pikema ajalooga kirjandussündmuste sarjaga, mis jätkub elujõuliselt tänaseni. Esimene kirjanduslik kolmapäev toimus Tallinna vastvalminud Kirjanike Majas 1963. aasta kevadel ning sarja üritusi külastati usinalt ka 1970.–1980. aastatel.

Eesti taasiseseisvumise järel langesid kolmapäevad mõneks ajaks varjusurma, kuni kirjanike liit need 1997. aastal taaselustas.