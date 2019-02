Elamisloaga hädas Vanemuise balletitantsijaid võiks aidata palgatõus

"Meile teadaolevalt pole võimalik neid tantsijaid praegu enam ka lühiajaliselt registreerida, kuna nad on juba Eestis lühiajalise tööloaga viibinud. On kaalumiskoht, kas Vanemuisel on võimalik maksta niiöelda tippspetsialisti palka, sel juhul nad kvoodi alla ei kuulu," ütles siseminister Katri Raik neljapäeval ERR-ile.

Vanemuise teater palus siseministeeriumilt abi, sest kaks välismaalasest balletiartisti jäid välja 2019. aasta elamisloa saajate hulgast ehk ei saa alates maikuust enam Eestis elada ja töötada ning sellega muutub võimatuks nende osalemine järgmise hooaja etendustes.

"Täna on seis see, et tantsijaid, kes on võimelised balletti tantsima, Eestis piisavalt ei koolitata. See tähendab, et nii ehk naa peame leidma oma tantsijad väljast. Ja meie väga paljud tantsijad tulevad läbi Briti tantsukoolide - britid koolitavad paljude teiste maade tantsijaid ja nii on meieni jõudnud USA, Jaapani, Austraalia, Panama ja teiste riikide tantsijaid," rääkis Vanemuise teatri juht Toomas Peterson "Aktuaalsele kaamerale".

Pikas plaanis teeb teater ettepaneku, et välisartiste saaks värvata sisserände piirarvu väliselt.

"Hindan väga Vanemuise balletti ja mul on kahju, et selline olukord on tekkinud, kuid kahjuks puudub ministril võimalus kvooti suurendada või elamislubasid lisanduvalt anda," märkis minister.

Siseministeeriumi pressiesindaja selgitas, et sisserände piirarv reguleerib töö- ja ettevõtlusrännet kolmandatest riikidest Eestisse ja selle suurus on määratud välismaalaste seadusega, mis ütleb, et sisserände piirarvuks on kuni 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast.

Aja jooksul on tehtud erinevaid erandeid, kes on sisserände piirarvu alt välja arvatud. Piirarvu alla ei kuulu pereränne, õpiränne, teadlase ja õppejõuna tööle asumine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialal tööle asumine, iduettevõtetes tööle asumine, iduettevõtte asutamine, suurinvestorina tegutsemine ja elamislubade pikendamine.

Alates 15. juulist 2018 on piirarvu alt välja arvatud ka tippspetsialistid, kellele tööandja maksab vähemalt Eesti kahekordset keskmist töötasu. Aluseks võetakse statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmine brutokuupalk. Praegu on kahekordne keskmine kuupalk selle järgi 2442 eurot. "Kui on võimalik maksta töötajale kahekordset keskmist palka, oleks töötaja piirarvu alt tippspetsialistina välja arvatud," rõhutas pressiesindaja.

Rahvusooper Estonia juht Aivar Mäe leiab, et ka välismaalt tulnud artistid on tippspetsialistid, kes peaksid jääma sisserände piirmäärast välja. "Me kõik nimetame neid tippspetsialistideks, ka kultuurimnisteerium. Ainus asi, et nad ei saa nii palju palka, et mahtuda tippspetsialisti seadusesse," ütles Mäe. Estonias töötab sel hooajal 55 välismaalast, kellest 24 on pärit väljastpoolt Euroopa Liitu.

Piirarvu arvestusse ei kuulu ka Euroopa Liidu kodanikud ja nende perekonnaliikmed, Ameerika Ühendriikide ning Jaapani kodanikud ega rahvusvahelise kaitse saajad.

Küsimusele, kas artistid võiks lisada sisserände piirarvu alt välja jäävate erandite hulka, vastas Raik, et selle kohta teeb suveks ettepaneku siseministeeriumis moodustatud sisserände tööruhm. "Töörühm esitab selle aasta suvel omapoolsed ettepanekud pikaaegseks töörände lahenduseks. Seejuures tegeleb töörühm laiemalt Eesti tööturu probleemistikuga ning vaadatakse kogu tööturgu, mitte ainult kultuurivaldkonda," ütles siseminister.

Pressiesindaja rõhutas, et lahendus eeldab kindlasti poliitilist kokkulepet: "Seda, kas siia lisada veel üks erand etendusasutuste artistidele, saab sisserände regulatsiooni töörühm arutada. Igal juhul on piirarvu regulatsiooni muutmiseks vaja poliitilist kokkulepet."

Kommenteerides politsei- ja piirivalveameti ideed jagada sisserände piirarv vastavalt erialadele, ütles siseministeeriumi pressiesindaja, et partnerite seisukohti arvestades pole seda tehtud. "2019. aasta sisserände piirarv kehtestati täismahus. Koostööpartnerite tagasisidet arvestades erialade kaupa jaotust ei tehtud," ütles ministeeriumi esindaja.