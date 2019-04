Mereajaloolane põimib uues raamatus läbielatud kogemused ajalooliste faktidega

Värske raamat on Pao kaheksas raamat. Selles on tema varasemad kirjutised, mis on muidugi väga väike osa ajaloolase 2500 raamatu hulgas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Jah, ma olen rohkem jutuajamise peale aega ära kulutanud. Oleks võinud rohkem kirjutada," ütles Pao.

Teisipäeval Valjala raamatukogus oma lapsepõlvekandis esitletud raamatus on läbivaks teemaks juured ehk Pao enda läbielatud kogemused, mis on põimitud ajalooliste faktidega.

"Ta on hästi huvitav inimene. Kui teda kuulata, siis kõik on nii huvitav. Ma ise tegelikult ei ole Saaremaalt pärit, aga seda enam on minu jaoks ka väga põnev," rääkis Lilian.

Aga vaatamata aastatele on Paol veel üks mõte, sest lisaks trükitud kirjandusele on tema raamaturiiulites üle 40 tema poolt täis kirjutatud kaustiku ja seda juba aastast 1974. Nendesse on talletatud märkmed, faktid ja ümber kirjutatud tema jaoks olulised artiklid. Nende märkmete põhjal tahaks Pao ilmutada veel ühe raamatu.

"Valjala kihelkond on niivõrd huvitav, et kui mul jõudu ja aega veel antakse, siis ma ktahan selle Valjala kiriku kihelkonna ajalugu kirjutada. Vaatame, mis välja tuleb," ütles Pao.