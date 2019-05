Võrumaal avati filmi "Tõde ja õigus" külastuskeskus

Kui tavapäraselt tuleb filmivõtete järel võtteplats ära koristada, siis filmi "Tõde ja õigus" tegijad otsustasid, et jätavad võtteplatsi nii, nagu see sai võtete jaoks loodud. Pühapäeval avati Võrumaal Vastse-Roosa külas Filmi Vargamäe külastuskeskus, kus külastajad saavad tutvuda filmiks jaoks loodud talukompleksi ja võttepaigaga.

Filmi "Tõde ja õigus" jaoks otsiti sobivat kohta pikalt, kuniks jäädi pidama Tallinnast vaadatuna Eesti kõige kaugemas nurgas. Enne filmi laius seal kaerapõld. Maaomanikuga käed löödud, künti maa üles, kaera asemele külvati umbrohuseeme ning kohale tassiti üheteistkümne maja jagu palke, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võtteplatsi nullist ehitades tekkis paratamatult ka küsimus, kas tõesti tuleb see ühel hetkel kõik ära lammutada.

"Mingi imelik tunne siia sisse tekkis, et oleks kole kahju seda siit ära võtta ja umbes sama tunne tekkis ka maaomanikel ja siis me leppisime kokku, et me esialgu ei võta seda siit ära, et jätame need majad püsti ja teeme siia väikese sellise filmi "Tõde ja Õigus" võttekohamuuseumi," rääkis filmi "Tõde ja õigus" produtsent Ivo Felt.

Felt lisas naljatades, et kohale nime andes oli valikus kaks nimevarianti. "Korraks oli mõtteks, et mis me sellele kohale nimeks panema, kas ta võiks olla "Valge Vargamäe" või "Filmi Vargamäe"."

Uues külastuskeskuses saab külastaja tutvuda filmi võtteplatsiga, käia filmist tuttavates hoonetes ning tutvust teha juba tuttavate esemetega.

"Siin on päris palju detaile, mida päris elus ei ole, siin mingid seinad liiguvad ja katused ei ole päris ja osa talu on üldse mingitest sinistest kuubikutest koosnev, siin on üldse sellist filmivimkat," rääkis Felt.

"Lisaks on siis plaanis teha juurde ka virtuaalne külastuskeskus, et siia siis kohapeale QR-koodidega mobiilirakendusena võimalus teatud huvipunktides sisse logida ja vaadata mõningaid filmiklippe, mille Tanel Toom on välja valinud," lausus MTÜ Filmi Vargamäe tegevjuht Ingrid Ulst.

"Ainult hea meel on selle üle, kui koht, mis on sulle nii armsaks saanud, ikka veel püsib," kommenteeris filmi režissöör Tanel Toom.

Filmi Vargamäe külastuskeskus on kõigile külastajatele avatud alates 26. maist.