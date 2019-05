Saksa illustraator: võib öelda, et USA-s on lasteraamatutes tsensuur

Axel Scheffler on illustreerinud enam kui sada raamatut. Eesti lugejale on enim tuntud lasteraamatud, mis on valminud koos Julia Donaldsiga. Koostöö algas 20 aastat tagasi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me töötame täiesti eraldi. Julia kirjutab lugusid, nii et mina ei tea, mis järgmiseks tuleb ning kogu meie suhtlus käib üle kirjastuse. Me ei istu iialgi koos ega aruta omavahel midagi. Me ei trügi teineteise mängumaale. Julia vaatab mu pildid üle ja kui on mingi viga, siis ta ütleb, aga ta ei kirjuta kunagi ette, kuidas üks või teine tegelane välja peaks nägema," avaldas Scheffler.

Küll aga kirjutavad vahel kirjastused ette, mis lasteraamatusse sobib, mis mitte, eriti kui raamatuid tahetakse avaldada mitmel pool maailmas. "USA-s on palju tabusid, näiteks ei tohi kujutada paljast last, nii et tõesti võib öelda, et on tsensuur. Ka jälgitakse, et oleks etniline mitmekesisus, et oleks erineva nahavärviga lapsi, näiteks Suurbritannias elab palju mustanahalisi lapsi, nii et on jah üksjagu ettekirjutusi," lausus mees.

Scheffleri-Donaldsi raamatutest on enim tuntud 1999. aastal ilmunud "Grühvel", mis tänaseks on tõlgitud 81 keelde ja ilmunud kogu maailmas. Eesti keeles on kättesaadavad "Grühvel" ja "Grühvli poeg" Villu Kanguri tõlkes. "Mulle endale meeldivad kõige rohkem need raamatud, mis on kõige hullumeelsemad. Näiteks "Pulkmees", või ka "Röövel Rott". Kui rääkida Julia raamatutest, siis mulle meeldib absurd, ma ei armasta eriti realistlikke lugusid. Ka muinasjutud meeldivad mulle rohkem kui tõsised lood. Vähemalt illustreerimiseks," tunnistas Scheffler.