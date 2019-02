Julian Barnes (kes ka Dan Kavanagh' varjunime all krimiromaane avaldanud) sai maailmakuulsaks 2011. aastal, kui tema romaan "The Sense of an Ending" ("Kui on lõpp", 2013, tlk. Aet Varik) võitis maineka Man Bookeri kirjandusauhinna. Ehkki teda peetakse just lühivormide meistriks, on tema bibliograafias kolm romaani, neist viimane, traagiline armastuslugu, The Only Story", ilmus alles mullu. Eesti keeles on peagi ilmumas ka romaan "Aja müra" (tlk Aet Varik).

Tallinna tuleb ka Rootsi ajakirjanik ja kirjanik David Lagercrantz, kes on edukalt jätkanud Stieg Larssoni "Millenniumi" sarja. Lagercrantzi sulest on ilmunud "Lohetätoveeringuga tüdruku" neljas ja viies raamat "See, mis ei tapa" (2015, tlk. Kadri Papp) ja "Mees, kes otsis oma varju" (2017, tlk. Kadri Papp). Lagercrantz on kirjutanud krimikirjanduse kõrval ka biograafiaid, neist üks tuntumaid on "I am Zlatan Ibrahimović" (2011), millest sai üks kiiremini müüvaid raamatuid Rootsis.

Kirjandusfestivalil saab näha ja kuulda ka briti krimi- ja spioonikirjanikku Mick Herronit. Teda tuntakse kui Oxfordi eradetektiivi Zoë Boehmi raamatusarja ja luureteenistuse MI5 tegemistest rääkiva sarja "Slough House" autorit. Eesti keeles on Herronilt ilmunud samasse sarja kuuluv "Äraaetud hobused" (2017, tlk. Tarmo Vaarpuu).

Oma tulekut on kinnitanud ka prantsuse-maroko kirjanik ja ajakirjanik Leïla Slimani, Eesti juurtega tõlkija, kirjanik ja ajakirjanik Ian Thomson, T. S. Elioti luuleauhinna võitnud Eesti juurtega luuletaja Philip Gross, armeenia päritolu prosaist Narine Abgarjan, lastekirjanik Toon Tellegen, näite- ja romaanikirjanik Inga Gaile, kirjanduskriitik Galina Juzefovitš, filmiprodutsent, stsenarist Michael Hjörth, huntide elu uurinud Elli Radinger, Norra maadeuurija ning ettevõtja Erling Kagge, jutuvestja ja koreograaf Nikky Smedley, kirjanik ja kirjanduslektor Merete Mazzarella, kolumnist ja kirjanik A. N. Wilson, kirjanik ja ajakirjanik Sheila O'Flanagan, kultuuriajakirjanik ja kirjanik Mattias Berg, lastekirjanik Denisa Proškova, humorist ja publitsist Miska Rantanen, stsenarist, näitleja ja kirjanik Hans Rosenfeldt, populaarse "Grühvli" sarja illustreerinud Axel Scheffler ning krimikirjanik Emelie Schepp.

Kirjandusfestival HeadRead toimub Tallinnas 22.–26. mail.