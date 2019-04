Festivalile HeadRead tuleb mees, kes uurib Putini seost paremäärmuslastega

Briti ajakirjanik ja saatejuht David Patrikarakos sai tuntuks Iraani tuumavõimekust ja rahvusvahelist olukorda analüüsiva raamatuga "Nuclear Iran: Birth of An Atomic State" ("Radioaktiivne Iraan: tuumariigi sünd", 2012). Viis aastat hiljem ilmunud raamatus "War in 140 Characters: How Social Media is Reshaping Conflict in the Twenty-First Century" ("Sõda 140 tähemärgiga: kuidas sotsiaalmeedia 21. sajandi konflikte ümber kujundab") vaatleb Patrikarakos sotsiaalmeedia osa moodsas sõjapidamises. Patrikarakos on kirjutanud kaastöid pea kõigile olulisematele inglisekeelsetele väljaannetele, tema teemadeks on olnud välissuhted, eriti Lähis-Ida ja postsovetlike maade poliitika ning desinformatsioon.

Anton Shekhovtsov on Ukraina kirjanik ja poliitaktivist. Ta on uurinud Euroopa paremäärmuslikke liikumisi ja nende seost Vladimir Putini juhitud Venemaaga. Sellest kõneleb ka ta värskeim raamat, 2017. aastal ilmunud "Russia and the Western Far Right" ("Venemaa ja Lääne paremäärmuslus"). Shekhovtsov näitab, kuidas Venemaa kasutab Euroopa äärmusliikumisi läänevastases strateegias.

Festivalile HeadRead tuleb Shekhovtsov kommenteerima Stieg Larssonist tehtud dokfilmi "Stieg Larsson: Mees, kes mängis tulega" (Henrik Georgsson, 2018). Film kirjeldab Larssoni ajakirjanduslikku tegevust, milles mängis olulist rolli paremäärmusluse uurimine. Georgssoni filmi saab vaadata ja Shekhovtsovi mõtteid kuulata pühapäeval, 19. mail kl 18 kinos Sõprus, filmi kordusseanss toimub laupäeval, 25. mail kl 18. Shekhovtsoviga vestleb ajaloolane ja politoloog Andres Kasekamp.

