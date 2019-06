Kui Estoner kolm aastat tagasi oma teise albumi "Lennud saatana dimensioonis" välja andis, oli selge, et nad soovivad katsetada midagi muud. Stoner'it oli seal vähe, sisuliselt oli seda käristamist tunda tugevalt ainult avaloos "Vägisammas". Nüüd on selge, et doom'i poole liikumine polnud mitte lihtsalt kõrvalepõige katsetuse mõttes, vaid kvarteti teadlik suund. "Tahm" on album, kus Estoner enam stoner'it ei tee.

Estoner ise kirjeldab albumit nõnda: järgmine samm bändi kosmilise transtsendentsuse poole, integreerides räpase sludge-tuuma sisse kurjemaid pimeduse noote ning põimides need progressiivsete struktuuride vahele. Mida iganes see järgmine samm bändi kosmilise transtsendentsuse poole ka ei tähendaks – ja ma olen kindel, et sellel on siiski oma mõte taga – pakun välja oma versiooni.

Teatavasti on kosmos lõputu ja liikumisviis selles müstilises massis on hõljumine. Mulle tundub, et albumit valmistades viibis iga bändiliige mingis transilaadses olekus ehk oma metalsete riffidest ja üksteise pillimängust inspireerituna sisuliselt hõljuti stuudios. Lisaks tunnetati, et see pole mingisugune niisama kaaluta olekus trippimine, vaid ikkagi kindel teekond kosmose ühest punktist teise. Samal ajal andsid nad endale aru, et neljas album võib veel sügavamale kosmosesse liikuda, millest koorub seeläbi välja hoopis midagi uut.

Jättes kogu see mõistujutt kõrvale, on valminud taas üks korralik Eesti metalalbum, mis eelkõige rõõmustab kõiki doom'isõpru, aga hingele ühe kurjema pai leiavad ka hardcore ja black metal'i gurmaanid. Näiteks "Oomega" on oma olemuselt täiesti must nagu ka albumi kõige taltsam lugu "Virvendaja". Albumi nimiloolt leiab pea 14 minuti jooksul peaaegu kõike, mida metallisõbrad soovivad.

Ma ise olen suur stoner'i sõber ja natukene on kahju, et Eesti üks silmapaistvamaid stoner-kollektiive on nüüdseks täiesti erinevatel teedel, ent samal ajal müristavad nad õnneks nendel uutel radade väärikalt. Istumise all on neil ilmselt mõni Mad Maxist pärit pill, mis kohandatud Eesti teedele ja mille juhtidel on täiesti poogen, kui kõrge või madal on kütuseaktsiis.