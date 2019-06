Eesti keeles ilmus Stephen Kingi esimene novellikogu

"Öine vahetus" ("Night Shift") on Stephen Kingi esimene ja kriitikute ning fännide hinnangul ka tema kõige parem novellikogu, mis sisaldab 20 tema varase loomeperioodi tuntumat pala. Mitme selle kogumiku loo järgi on tehtud populaarseid õudusfilme, näiteks maailmakuulus "Children of the Corn" (1984, 2009), "Maximum Overdrive" (1986) ja "The Lawnmower Man" (1992).

Lisaks Cthulhu-õudusele ja lovecraftilikule Uus-Inglismaale kohtame selles kogus õõvastava ökosüsteemi moodustanud hiidrotte, teistelt planeetidelt kaasa toodud tulnukõudust, peopessa tekkivaid silmi, ellu ärkavaid mängusõdureid oma hirmuäratava lahingarsenaliga, teadvuse omandanud masinaid, laste usukultusgruppi maisipõllul ja paljut muud hirmutavat ning õudustäratavat.